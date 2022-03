Beismerésnek tekinthető, ha a baloldal továbbra is hallgat a kampányába érkező gyanús külföldi pénzekről - jelentette ki a KDNP frakciószóvivője kedden.



Nacsa Lőrinc az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában azt mondta, továbbra sem tudni, milyen külföldi pénzek vándoroltak a baloldal kampányába.



A Bajnai Gordon volt miniszterelnök és "külföldi haverjai" által vezetett, adathalász cégháló tulajdonosainak sajtóhírek szerint offshore kapcsolataik is vannak - közölte.



Hozzátette: Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt bár elismerte korábban, hogy a vacsoráit is fizető Datadat segíti az ellenzéket a kampányban, a feltett kérdésekre nem válaszolt, pedig komoly, akár törvényességi kérdések is felmerültek.



Nacsa Lőrinc felszólította Gyurcsány Ferencet, a DK elnökét, Bajnai Gordont és Márki-Zay Pétert, hogy "valljanak színt".



Mennyi gyanús külföldi pénz érkezett a baloldal kampányába? Kerültek-e magyar állampolgárok adatai külföldre? Milyen offshore kapcsolatokat vontak be a magyarországi választási kampánya? - sorolta kérdéseit.

A kormánypárti képviselő szerint a magyar választóknak joguk van tudni, hogy a baloldal megpróbálja-e megkerülni a szigorú kampányfinanszírozási rendszert.



Nacsa Lőrinc úgy összegzett, hogy a baloldal további hallgatása beismerésnek tekinthető.

Borítókép: Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője felszólal az élelmiszerláncot szabályozó törvény módosításának vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. december 14-én.