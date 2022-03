Életünk egy pontján mindannyian eljutunk ahhoz a mérföldkőhöz, amikor megvásároljuk vagy eladjuk első saját otthonunkat. Vannak, akik inkább önállóan próbálják lebonyolítani az ingatlan adás-vételét, ám sokszor olyan hibákba ütköznek, melyek egy ingatlanokra specializálódott szakértő segítségével könnyedén elkerülhetők lettek volna. De mik is ezek? Ebben igyekezett segítségünkre lenni Malasits Károly, a GDN Pannon Ingatlaniroda szakértője, kiemelt értékesítője.

Bontsuk ketté, eladói és vevői oldalra a témát!

Mik az előnyei, ha ingatlanszakértőt fogadunk fel ingatlanvásárlás során?

1. A legnagyobb előny, hogy az ingatlanszakértők minden lépést dokumentálnak, az utolsó megegyezésig mindenről készül papír, azért, hogy minden fél védve legyen. Ha megegyezésre kerül a sor, tesznek egy vételi ajánlatot, mely bevédi mindkét felet, ezen minden rögzítve van, ami az adásvételi szerződésben majd szerepelni fog. Ebben az esetben a közvetítő másnak már nem mutatja meg az ingatlant, ha az eladó viszont igen, neki olyan árat kell kialkudnia új vevőitől, melyből az irodát is ki kell fizetnie és a pórul járt vevőnek is kártérítést kell nyújtania.

2. Az ingatlanszakértő átbeszéli a vevővel, hogy mik az igényei, mi a családi helyzete, a költségvetése, készítenek a vevő számára egy hitel-előszűrést, ha arra van igény. Ezen információk birtokában már megállapítható, hogy mi a legmagasabb összeg, amit ki tud fizetni egy ingatlanért, és szóba jöhet-e mellé a felújítandó ingatlan, vagy arra már nincs fedezet.

3. Amikor kinézett egy szimpatikus lakást a vevő, a közvetítő szakértelme jól jöhet az állapotfelmérés során, hiszen megtalálja azokat a hibákat is, amiket egy avatatlan szem talán nem: ilyen a vizesedés, repedések, süllyedés. Az ingatlanos szakember akár a környéket is ismerheti, tudhat olyan információkat, melyeknek az eladó nem feltétlenül van tudatában.

4. A kezelési információk tömegét is tudja egy képzett közvetítő intézni, mint az ügyvéd, az illeték, a befektetés kérdése, az ingatlant terhelő terhek, végrehajtói követelések stb. kiderítése.

5. Az időpont-egyeztetés: a jó közvetítő reggeltől estig bármikor be tudja mutatni az ingatlant, nincs időhöz kötve, mint az eladó vagy a vevő.

6. Nem kevésbé fontos szempont az ingatlanos nem feltétlenül személyes kötődése az ingatlanhoz, hiszen nincs érzelmi kapcsolata az eladásra váró ingatlannal, nem fárad bele a sokadik érdeklődő után sem, mint ha az eladó maga intézné az értékesítést. A fizetés során a közvetítő tud tárgyalni a felekkel, kinek milyen feltételekkel éri meg megkötni az adott üzletet, itt is jó, ha van egy harmadik, kívülálló fél, aki higgadtan tudja kezelni a pénzügyeket, kifizetéseket.

7. A helyismeret: mivel az adásvétel során a vevő választ ügyvédet, érdemes arra is figyelni, hogy a közvetítőnek jó helyismerete legyen, utána tudjon járni a szakembereknek, egyeztessen az önkormányzattal, építésszel stb.

8. Ha ingatlanszakértővel dolgozunk, sok stressztől is megkímélhet minket, és nem futunk abba a hibába, hogy az idő múlásával egyre rosszabb döntéseket hozunk. A jó közvetítő irodáknál van egy ütemterv, minden ügyletre elkészíti annak sajátját, ami megfelel az eladó, a vevő élethelyzetének és a jogszabályoknak, valamint a bankoknak/végrehajtóknak. Ha több érintett van, mindenkinek tisztázza a körülményeit, kompromisszumokra mindig van szükség, de a szakember igyekszik mindig a legjobbat kihozni minden helyzetből.

Mik az előnyei, ha ingatlanost fogadunk fel eladás során?

1. Az ingatlan eladásában a legelejétől kezdve, már a hirdetéskészítésnél segítenek az ingatlanértékesítők. Körbejárják az ingatlant, körbefotózzák azt, hiszen nem elhanyagolható, hogy milyen képek készülnek: ha túl nagynak tűnnek a terek, csalódás lesz a valóságban meglátni azt az érdeklődőnek, ha viszont túl kicsinek, akkor a vevő meg sem nézi a lakást. A fotók minősége is sokat számít, hogy mennyire világos vagy sötét, mennyire éles a kép. Sokat számít, hogy milyen képekkel hirdetünk, hiszen, ha nagyon jó fotók vannak kint, akármelyik oldalon van, meg fogja nyitni a vevő a hirdetést, mert a kép felkelti az érdeklődését. Egy jó ingatlaniroda csinál ma már ingatlanvideót is, hogy jobban átlátható legyen az elrendezés.

2. Fontos a vevőszűrés is, hiszen egy szakember olyan vevőket szűrhet ki, akik másra számítanak, mást látnak bele a házba, mert vannak olyan visszajelzések, hogy jobbak a fotók, mint az ingatlan, és előfordul olyan is, hogy az ingatlan jobb állapotban van, mint ami a fotókon látszik. Ha felújítandó egy ingatlan, fontos, hogy már a fotókon lássák a vevők, hogy mi a hiba.

3. A jó ingatlanértékesítők csak a szükséges adatokat adják meg a hirdetésben, de azokat hiánytalanul. Akik szakember nélkül hirdetnek, gyakran belefutnak abba a hibába, hogy hiányosan adják meg az információkat, vagy épp ellenkezőleg: túl sok felesleges adatot közölnek, ezzel azonban egyenesen el is riaszthatják a vevőket. Egy ingatlanszakértő azonban reálisan fogja látni a lakást, és nem fogja kozmetikázni annak állapotát, környezetét, ahogy abszolút nem rossz szándékkal, de teheti azt egy olyan eladó, aki már teljes mértékben hozzá van szokva ingatlana hiányosságaihoz. Emellett a megfogalmazás sem mindegy, és a szöveg hossza is számít: ha túl keveset írunk, nem elég figyelemfelkeltő, ha túl hosszan, megint elriaszthatjuk a vevőt. Az ingatlanértékesítő, aki egyben ingatlan-értékbecslő is, a nyers adatokat is úgy fogja közölni, hogy vonzóvá és piacképessé tegye az ingatlant.

4. A beárazás. Az eladó hajlamos hasonlítgatni más ingatlanokhoz a sajátját, és ahhoz igazítja a magáét, azonban ezzel alul- vagy felül is árazhatja lakását. Sokan az alku mértékét sem kalkulálják bele. A szakembernek értékbecslőként ez sem okoz fejtörést.

5. A közvetítő személyigazolványt és lakcímkártyát kér el, mielőtt körbemutatja az ingatlant, így ha bármit elemelnek, tönkretesznek, annak nyoma van, míg egy eladónak gyakorlatilag bárkit be kell engednie a lakásába, aki vevőként érdeklődik.

6. Csak olyan vevőt visznek a szakemberek a lakásba, akiket előtte már leszűrtek, hogy biztosan arra vágynak, amit ez a lakás nyújtani tud. Ki tudják szűrni keresztkérdésekkel az alkalmatlan vevőket, esetlegesen az ingatlanmaffiát is, hiszen egy ingatlanirodának van ügyvédi csapata.

7. Fizetésképtelenség: az eladók sokszor nincsenek tisztában a jelenlegi jogszabályokkal, banki dolgokkal.

8. Vevőfogadás: sok vevő tud tiszteletlen lenni, ócsárolja az ingatlant, az eladó nem mer visszavágni, egy jó közvetítő előtt azonban vagy moderálják magukat, vagy a jó közvetítő kiáll az ingatlanért. Az idő elteltével, sok felesleges kör után az eladónál is előjönnek a rossz döntések, és elkezdi csökkenteni az árat, és nagyon könnyen rábólint egy rossz alkura, legyen szó feltételekről vagy az árról. A hozzáértő szakember dolga, hogy ilyenkor kicsit felrázza az eladót. A közvetítő külön tárgyal az eladóval és a vevővel, megtalálja azt az arany középutat, amivel mindkét fél teljesen elégedett.

Hogyan találjuk meg a megfelelő ingatlanközvetítőt? Mire figyeljünk, ha jó szakembert szeretnénk megbízni?

Legfeljebb egy vagy két ingatlanközvetítő irodát bízzunk meg a feladattal, s győződjünk meg róla, hogy nem csak a szavak embere, figyelembe veszi-e mindkét fél szempontjait. Kérdezzük ki az eddigi munkáiról, tegyünk fel keresztkérdéseket, vázoljunk fel lehetetlen helyzeteket, jogi kiskapukat, ezekre adott válaszaiból látni fogjuk, hogy mennyire van tisztában a legfrissebb tényekkel, adatokkal. Találkozzunk vele bent az irodában is, milyen bent a légkör, milyen a többi kolléga. Ha már a papírmunkánál járunk, engedi-e átolvasni a szerződést, engedi-e, hogy ügyvéddel nézessük át, hajlandó-e átbeszélni azt, ami a szerződésben szerepel, és nem kerüli a válaszadást.

