Balogh Benjáminnal, a Fa-Centrum bútor- és lakberendezési áruház vezetőjével beszélgettünk.

Mióta foglalkoztok bútorokkal, és mióta vezeted a céget?

Édesapám 2007-ben nyitotta meg az első bútorüzletét Keszthelyen, majd ez a néhány fős mikrovállalkozás szépen bővült, nőtt az évek alatt. 2018-ban jött egy lehetőség, hogy átvegyük a Fa-Centrum áruház üzemeltetését. Az Orgona utcai áruházat, illetve a hozzá tartozó céget tehát 2018 őszétől vezetem.

Milyen végzettséged van, és mikor kapcsolódtál be a családi vállalkozásba?

Én abban nőttem fel, hogy a szüleim vállalkozók. Volt korábban autósboltjuk és máig foglalkoznak szobakiadással is. Így én is valamilyen vállalkozásban gondolkodtam már fiatalabb koromtól, de nehezen döntöttem el, hogy hol tanuljak tovább.

Végül Budapesten szereztem üzleti diplomát. Már az egyetem alatt is dolgoztam több munkahelyen, és bekapcsolódtam a családi vállalkozásunk munkafolyamataiba is, már amennyire ezt a távolság lehetővé tette.

Szimpatikus volt számomra a lehetőség, hogy bent dolgozzak a családi cégben, de függetlenséget és szabad mozgásteret akartam az elképzeléseim megvalósításához. Szerencsére ehhez megkaptam a támogatást a család részéről.

Forrás: Fa-Centrum Veszprém

Milyen kihívásokkal járt átvenni egy ilyen régóta működő veszprémi áruházat?

Semmi sem ment zökkenőmentesen.

Először is a Fa-Centrum épülete – egy nagy ipari csarnok, amely talán az 1980-as évek elején, vagy a 70-es évek végén épülhetett – nem volt túl jó állapotban.

Először csak kisebb beázások jelentek meg, majd egy kiadós esőzés után odáig jutott a helyzet, hogy bizonyos helyeken tócsák alakultak ki, a falak átnedvesedtek és néhány bútor elkezdte felszívni a vizet. Még az elektromos elosztókat is be kellett zacskózni. Sürgősen szükségünk volt egy kivitelezőre, aki gyorsan meg tudta oldalni a tető szigetelését.

De ez csak egy probléma volt a sok közül, amit végül megoldottunk. Ahogy stabilizálódott a működés, jöttek a COVID okozta lezárások. Mindig volt valami, ami nehezítette a körülményeket, pl. munkatárs távozása vagy konfliktusok a csapatban – sokszor pont ezt az emberi oldalt volt a legnehezebb kezelni.

Egy vállalkozás vezetése és fejlesztése semmiképpen sem „one man show”. Kitartó csapatmunkára van szükség, ezért nagy hálával tartozunk jelenlegi és régebbi munkatársainknak és persze partnereinknek is, akiknek az áldozatos munkája nélkül nem tudna működni a cég.

Forrás: Fa-Centrum Veszprém

Milyen fejlesztések történtek, mióta 2018-ban átvettétek az áruházat?

Már a kezdetektől egyértelmű volt, hogy a kínálat bővítésre és fejlesztésre szorul. Korábban is megbízható magyar gyártókkal dolgozott a vállalkozás, de túl kevés bútor volt kiállítva.

Mindenképpen növelni kellett a forgalmat ahhoz, hogy a vállalkozás ki tudja termelni a költségeit és ne legyen veszteséges. Éppen ezért elkezdtük bővíteni az áruház kínálatát pl. kárpitos bútorokkal, amelyek mára a forgalmunk jelentős részét teszik ki. A raktárkészletünket is jelentős mértékben növeltük – mára számos bútorunk készletről, azonnal elvihető.

Ezzel párhuzamosan megkezdtük az épület felújítását, energetikai korszerűsítését. Egy nagyjából 1600 nm-es épületről van szó, ilyen méreteknél egy kisebb felújítás is milliókban mérhető. Történt pl. festés, parkettázás, napelemek telepítése, de korszerűsítettük a fűtési rendszert is. További felújításokat, átalakításokat is tervezünk.

Persze sok más téren is modernizálni kellett a cég működését.

Forrás: Fa-Centrum Veszprém

Hogyan látjátok a lakberendezési piacot és trendeket? Mi jellemzi a vásárlókat, mit keresnek nálatok leginkább?

Nálunk hagyományosan sokan keresik a fenyőbútorokat, az üzlet profiljából adódóan is. Az áruház nevét nem változtattuk meg, mert sokan ismerik Veszprémben a Fa-Centrum nevet. Bár a faáru most már csak egy kis részét teszi ki a forgalmunknak, nem szüntettük meg ezt a szekciót sem. Továbbra is forgalmazunk gyalult léceket, deszkákat, táblásított lapokat borovi fenyőből.

De sokan keresnek – és találnak – az áruházunkban ágyakat, matracokat, étkező bútorokat, nappali és hálószoba bútorokat is, a kanapék, fotelek, ülőgarnitúrák mellett.

Az infláció minket is nehéz helyzetbe hoz, mert a bútoripari alapanyagok ára nagyon sokat emelkedett. Az energiaköltségekre is oda kell figyelnünk. A mi beszállítóink, partnereink is folyamatosan árat emelnek, a vásárlóink pénztárcája viszont a legtöbbször véges.

Forrás: Fa-Centrum Veszprém

Mit tanácsolnál annak, aki éppen bútorvásárlás, lakásfelújítás, lakberendezés előtt áll?

Csodák nincsenek, a bútorok esetében is érvényes a mondás, hogy „olcsó húsnak híg a leve”. Próbáljuk edukálni, segíteni a vásárlókat, hogy ne kizárólag az ár alapján döntsenek, mert a legtöbben nem csak 2-3 évre választunk bútorokat, hanem hosszabb távra.

Ha pl. egy szekrény, matrac, kanapé nagyon olcsó, akkor a legtöbbször egyszerűen azért van, mert a gyártó nem tette bele a szükséges anyagmennyiséget, vagy olcsóbb, gyengébb minőségű anyagokat használt fel a gyártás során. A tartósságban vagy a kényelemben ez mindenképpen megmutatkozik, még ha első ránézésre nem is feltétlenül szembetűnő a gyengébb minőség.

Tehát érdemes ráülni egy kanapéra, ráfeküdni egy matracra, megnézni az anyagvastagságot, akár az élzárásokat egy szekrény, komód esetében. Ha másban – pl. az öltözködésben – igényesek vagyunk, akkor a saját környezetünk, életterünk kialakításánál miért ne legyünk azok? És persze merjünk segítséget, tanácsot, szakmai véleményt kérni!

Az online kereskedelem egyre nagyobb teret hódít a lakberendezési piacon is. Mi a véleményed, van ebben lehetőség a számotokra, hogy a vásárlók a bútorokat is az interneten rendeljék meg?

A COVID idején nagyott nőtt az internetes kereskedelem, de az is látszik, hogy utána a vásárlók visszatértek az üzletekbe. Szerintem mindenképpen érdemes lehet az interneten is böngészni, esetleg inspirációkat, ötleteket gyűjteni vagy tájékozódni, ha valakinek van ehhez kedve, ideje.

Ugyanakkor sokan úgy választanak, hogy az interneten látnak néhány fotót és egy jónak tűnő árat, ezek alapján megrendelik a kiválasztott bútort, viszont csalódniuk kell.

Nem is beszélve azokról a rémtörténetekről, amiket mi is gyakran hallunk. Sajnos sokszor előfordul, hogy a külföldi hátterű webáruháztól megrendelt olcsó bútorok sérülten érkeznek meg, vagy túl gyenge minőségben. A reklamáció során derül ki, hogy a webáruház nem rendelkezik még magyar nyelvű ügyfélszolgálattal sem, és nem reagálnak a garanciális panaszokra.

Érdemes tehát személyesen választani, mi maximálisan ennek a pártján állunk. Én például ruhát, cipőt sem szeretek úgy vásárolni, hogy nem tudom megnézni és kipróbálni. Pedig az egy sokkal kisebb értékű dolog, és egyszerű visszaküldeni is, ha nem tetszik vagy nem megfelelő.

Ha mégis az internetes vásárlást választjuk, akkor pedig nem árt utánajárni, hogy milyen cégtől rendelünk.

Forrás: Fa-Centrum Veszprém

Miben különbözik a Fa-Centrum a hasonló bútorüzletektől? Mit tudnál mondani, miért vásároljon valaki inkább egy magyar kisvállalkozástól, mint pl. egy nemzetközi lakberendezési áruházlánctól?

Igyekszünk szívvel-lélekkel csinálni a munkánkat és sokféle igényt lefedő, igényes és minőségi bútor választékot bemutatni.

Személyesen foglalkozunk az ügyfeleinkkel, segítünk a bútorokat ügyfeleink igényeire szabni. A legtöbb kárpitos bútorunk pl. személyre szabható vagy tervezhető – választható a szövet anyaga, színárnyalata, de akár a bútor elrendezése és mérete is módosítható.

A bútorvásárlás során rengeteg kérdés felmerülhet – azért vagyunk, hogy segítsünk és bemutassuk termékeink előnyeit, de adott esetben a korlátait is. Nem rábeszéljük a vásárlóinkat egy-egy bútordarabra vagy matracra, hanem bemutatjuk annak jellemzőit, funkciót, lehetőségeit.

Rengeteg egyedi lakberendezési kiegészítőt, szezonális dekorációt, kézműves dísztárgyat, pl. kerámiákat forgalmazunk, de fonott kosarak, retró zománcolt edények, fatálak is megtalálhatóak a kínálatunkban.

Sok hazai gyártóval, asztalosműhellyel dolgozunk együtt, ezáltal próbáljuk inkább a hazai gazdaságot erősíteni, amikor erre lehetőségünk van.

Köszönjük szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánunk!