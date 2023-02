Egy sikeres vállalkozás alapjai

Több összetevője is van annak, hogy egy vállalkozás sikeres legyen, nem elég pusztán jókor jó helyen lenni! Mindenképp kell egy üzletileg is helytálló alapötlet, ami megvalósítható, valid és sikerre vihető. Ha megvan az ötlet, akkor jöhet is a munka oroszlánrésze, mint például a stabil pénzügyi terv elkészítése, illetve az offline és online marketingfeladatok és -célok konkretizálása. Ezután az eszközbeszerzés, az ingatlanbérlés és a megbízható kollégák kiválasztása következhet, ha szükséges. Így már jó eséllyel nekiláthatunk sikeres vállalkozásunk építésének!

Az online jelenlét fontossága

A Google és Ipsos nemzetközi felmérése alapján a 2022-es ünnepi időszakban a vásárlók 80%-a online is megvizsgálta a lehetőségeit, mielőtt vásárolt volna. Emellett a válaszadók 86%-a érezte úgy, hogy az online forrásoknak köszönhetően jobb vásárlási döntést hozott.

Ez alapján jól látható, hogy ma már a tervezett vásárlások nagyobb százaléka támaszkodik online csatornákra is, mint amelyek kizárólag offline csatornákra. Ezáltal azok a vállalkozások, amelyek a leghatékonyan aknázzák ki az online lehetőségeiket, hatalmas piaci előnyre tehetnek szert versenytársaikhoz képest.

Nagy előnye az ára

Gyakran hallani, hogy az offline megoldásokhoz képest egy jól kivitelezett online kampány pénzügyileg sokkal kedvezőbbnek és hatékonyabbnak is bizonyulhat. Ez a legtöbb esetben igaz is, viszont ehhez elengedhetetlen a megfelelő hozzáértés és stratégiai tervezés. Sok kezdő vállalkozás esik abba a hibába, hogy mivel “az online marketing még mindig viszonylag olcsó”, ezért megfelelő marketing alapismeretek és stratégia nélkül vágnak neki, bele-bele kapva az aktuálisan legfelkapottabb marketing csatorna rejtelmeibe. Aztán rájönnek, hogy nem működik.

TIPP: Ha nem rendelkezünk megfelelő marketing alapismeretekkel, úgy érdemes szakértők segítségét kérnünk, mint például a 7Digits online marketing ügynökség, ugyanis szakértelem hiányában az online marketing – éppúgy mint az offline – pillanatok alatt igazi pénztemetővé válhat, eredmények nélkül.

Könnyebb elérni a célcsoportunkat

Az online térben sokkal egyszerűbb a felhasználók adatait feldolgozni. Gondoljunk csak bele, mennyi adatot tárol rólunk a Facebook. Egy vállalkozások oldaláról azonban ennek köszönhetően jóval eredményesebben, kisebb energiabefektetéssel juthatunk el célcsoportunk tagjaihoz is, és a kapott adatok elemzését követően sokkal specifikusabban célozhatjuk meg a célcsoportunkat, ráadásul személyre szabott kommunikációval. Például ugyanaz – a cégünk szolgáltatásaival vagy termékeivel kapcsolatos üzenet –, más formában juthat el két különböző platformon keresztül egy huszonéveshez és negyvenéveshez.

Számos üzenetet megfogalmazhatunk

Nagy előnye az online felületeknek, hogy közvetlenebbül, több információt átadva jelenhetünk meg az érdeklődőknek. Gondoljunk csak bele, hogy egy szórólap és újsághirdetés mennyire kötött, az online világban ennél sokkal szabadabbak lehetünk.

TIPP: Sose felejtsük el kihasználni az online marketing előnyeit. A leghatékonyabb üzenet megtalálásának érdekében mindig teszteljünk több üzenetet és a kapott adatok értelmezése és elemzése után hozzunk adatvezérelt döntéseket.

Márkaismertség építése egyszerűen

A digitális marketing csatornák úgy lettek megtervezve, hogy interakciót váltsanak ki és ezáltal adatot gyűjtsenek. Egy szolgáltatás véleményezése, cikk megosztása, kép mentése, egy videó kedvelése, egy komment megírása vagy akár egy hirdetésre kattintás is mind-mind adatot közvetít a tulajdonosának.

Elsősorban ezek a visszajelzések és adatok segíthetnek a szolgáltatásunk vagy termékeink minőségének a javításában, másodsorban pedig könnyebben, gyakrabban és személyre szabottan kommunikálhatjuk a márkánk értékeit a célcsoportunk felé, ezzel növelve ismertségét.

Hogyan csináljuk?

A sikeres vállalkozás egyik alapja a minőségi marketing, manapság pedig szinte minden területen elengedhetetlen, hogy egy cég online is megtalálható legyen. Az online jelenlét ma már számos lehetőséget tartogat, néha érezhetjük a bőség zavarát is: indíthatunk blogot, lehet weboldalunk, aktívan jelen lehetünk több social media felületen, küldhetünk ki hírlevelet, de hirdethetünk is. Sokan azonban pont azért zárkóznak el a digitális marketingtől, mert túl nagy falatnak gondolják. A nagy kínálatban ez nem is csoda, de egy kis segítséggel hamar tisztábban láthatunk: kérjünk tanácsadást egy digitális marketingügynökségtől!