1. Mozogjunk rendszeresen!

Ízületeink csakis akkor maradhatnak hosszú távon is egészségesek, ha kellő stimulációt kapnak a hétköznapokban. Az irodai munkavégzés és a vele járó mozgásszegény életmód ugyanolyan káros, mintha túlságosan megerőltetnénk az ízületeinket, ezért az arany középutat érdemes megkeresni.

Válasszunk egy szimpatikus sportot vagy mozgásformát, és hetente legalább 2-szer szánjunk időt ízületeink karbantartására. A konditermi edzés és a futás, illetve az úszás is kifejezetten jótékony hatással bír az ízületekre, azonban a biciklizés és a kirándulás is elsőrangú választás. A legfontosabb, hogy mindig a helyes technikát alkalmazva sportoljunk, hogy minél kevesebb káros terhelés érje a térd- vagy éppen a csípőízületeket.

Rendszeres mozgással megelőzhetjük a térdprotézis beültetésének szükségességét, és még idősebb korunkban is rugalmasan és fájdalommentesen mozoghatunk. A sportolás pedig nemcsak ízületeinket erősíti, hanem a vérkeringésünket is javítja, ezért csakis nyerhetünk vele.

2. Pihenjünk eleget!

Ha nehéz fizikai munkát végzünk, vagy szüntelenül sportolunk, fordítsunk kiemelt figyelmet ízületeink pihentetésére. Akárcsak az izmoknak, úgy az ízületeknek is kellő időre van szükségük a regenerálódáshoz. Akár gyógynövényekből készült sportkrémeket és izomlazítókat is használhatunk, hogy minél hamarabb formába lendüljünk a következő munkanapra vagy edzésre.

Ha pedig ízületi fájdalmat tapasztalunk, soha ne erőltessük a további fizikai terhelést, hiszen még nagyobb gondot okozhatunk vele. Egy kisebb rándulást általában néhány nap alatt kipihenhetünk, azonban szalagsérülés esetén akár hosszú heteket vagy hónapokat is ki kell hagynunk. Amennyiben munka vagy edzés közben hirtelen fellépő fájdalmat tapasztalunk, várjunk legalább 15-20 percet, és csak akkor folytassuk a feladatainkat, ha már elmúltak az ízületi panaszok.

3. Táplálkozzunk egészségesen!

Az egészséges étkezés milliónyi jótékony hatással bír a szervezetre. Az ízületeink megóvásához és karbantartásához tanácsos vitaminokban és ásványi anyagokban bővelkedő ételeket fogyasztani, hogy minimálisra szorítsuk az ízületi kopás mértékét és az ízületi gyulladások kialakulásának esélyét.

Fogyasszunk A-, C- és E-vitaminban gazdag fogásokat, hogy a szabadgyökökkel szemben hatékonyan vegyük fel a harcot. Ne feledkezzünk meg a csontokat és a bőrt, illetve az ízületeket védő kollagénről sem, amelyet az emberi szervezet az idő múlásával egyre kisebb mértékben termel, ezért táplálkozás útján kell biztosítanunk az utánpótlását. Ha biztosra szeretnénk menni, szedjünk multivitamint, amely minden vitamint és ásványi anyagot tartalmaz.

4. Járjunk gyógytornára!

A közhiedelemmel ellentétben gyógytornára nem csak akkor ajánlott járni, amikor már ízületi panaszokkal küzdünk. Ugyanis a gyógytorna prevenciós jelleggel is elsőrangú választás, hiszen az ízületeket és az izmokat egyaránt remekül erősíti. Olyan izmokat is megmozgat, amelyeket a konditermi edzés vagy éppen az úszás sem képes kellően megdolgoztatni.

Akár mozgásszegény életmódot élünk, vagy rengeteg terhelést kapnak az ízületeink, a gyógytorna mindkét esetben a hasznunkra válik. Ráadásul otthon végezhető gyakorlatokat is megtanulhatunk, hogy minden nap aktívan tehessünk az ízületeink védelméért.

A fenti tippek segítségével megelőzhetjük az ízületi bántalmak kialakulását. Mozogjunk rendszeresen, de fordítsunk figyelmet a pihenésre is, illetve kövessünk vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag étrendet. Ha pedig valóban mindent meg szeretnénk tenni az ízületeinkért, járjunk gyógytornára is, amely az ízületeink mellett a mindennapi feladatok és a fizikai munka gondtalan ellátásához szükséges magizmokat is remekül erősíti. Tegyünk meg mindent ízületeink egészsége érdekében, hogy ne legyen szükség csípő- vagy térdprotézis beültetésére, és még évtizedek múlva is rugalmasan és fájdalommentesen mozoghassunk!