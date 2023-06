Általános irodai adminisztrátor

Az adminisztrációs irodai pozíciók iskolapéldáját jelenti ezen munkakör. Feladatai rendkívül sokszínűek, amibe többek között az adatrögzítés, a be- és kimenő posta kezelése, a dokumentumszerkesztés, az iktatás, a nyilvántartások vezetése, az ügyfelekkel és partnerekkel való kapcsolattartás, valamint számos egyéb, az iroda napi működését elősegítő tevékenység beletartozhat. Az elvárások ezen pozíciók esetében többnyire korántsem teljesíthetetlenek, akár már középfokú végzettség birtokában eséllyel pályázhatsz az egri lehetőségekre. Fontos lehet továbbá, hogy otthonosan mozogj az irodai szoftverek használatában (pl. MS Office, levelezőrendszerek stb.), illetve precizitás, megbízhatóság jellemezze a munkád. Ezen felül lényeges, hogy kiválóan tudj kommunikálni, valamint ne legyen ellenedre a monotonitással járó feladatok elvégzése.

Szállítási, szállítmányozási ügyintéző

A raktározás, szállítás, logisztikai munkakörökben gyakran találkozhatunk szállítási, szállítmányozási álláshirdetésekkel. Aki szállítási ügyintéző álláslehetősége pályázik az alábbi feladatokra számíthat: Személyes, telefonos és írásos ügyintézés lebonyolítása: ügyfelekkel és a társosztályokkal egyaránt, szállítólevelek, számlák kiállítása, adatok rögzítése, feldolgozása. Az áru továbbítására legalkalmasabb fuvarozási mód és szállítási technika kiválasztása, útvonalterv készítése, szükség szerinti módosítása, a fuvarok lebonyolításának a folyamatos felügyelete, a megrendelő és a szállító folyamatos tájékoztatása. Szállítási, szállítmányozási ügyintéző állásokat itt találhat.

Asszisztensi munkakörök

Az egri álláshirdetések között előszoktak fordulni különböző szakmai asszisztensi munkákra vonatkozó lehetőségek is, olyanok, mint például pénzügyi asszisztens, marketing asszisztens, HR asszisztens stb. Ezen pozíciók rendre kiegészülnek bizonyos, a területükhöz kötődő szakmai tevékenységekkel is (pl. pénzügyes esetében számlázás, házipénztár vezetése), ugyanakkor az adminisztratív vonal itt is erőteljesen jelen van. A nagyobb felelősségekből adódóan az elvárások is magasabbak: a releváns felsőfokú végzettség sok esetben megkövetelt, és a néhány éves szakmai tapasztalatra, valamint a nyelvtudásra vonatkozó követelmények sem ritkák.

Irodavezető

Az irodavezető gyakorlatilag egy adott iroda mozgatórugójaként funkcionál, munkájával több terület működését fogja össze. Mindez azt jelenti, hogy az adminisztratív tevékenységei (pl. az adatbevitel, dokumentumszerkesztés- és kezelés, nyilvántartás készítés stb.) egyéb, humánpolitikai, pénzügyi, beszerzési és projektmenedzsmenthez kötődő feladatokkal is kibővülnek. Emellett pedig betölt egyfajta ügyvezetői asszisztenciát is, azaz megszervezi a találkozókat a vezetés számára, valamint tevékeny szerepet vállal a céges programok és események koordinálásban is.

A felelősségek tehát egészen széleskörűek, éppen ezért a 3-5 éves szakmai tapasztalat, a releváns felsőfokú végzettség megléte, valamint a tárgyalóképes nyelvtudás alapvető elvárásnak számít ezen állások kapcsán. Emellett pedig a vezetői képességek ugyancsak elengedhetetlenek, lévén az irodavezető középvezetői titulust tölt be a vállalati hierarchián belül.