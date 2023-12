Az Omega minden idők legsikeresebb honi rockzenekara, világszerte több mint 50 millió eladott albummal. Az 1962-ben alakult Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, a hajdani Nép­stadiont többször is megtöltő együttes sok szempontból tekinthető úttörőnek a könnyű­zenei életünkben. Magyarországon 1968-ban elsőként jelent meg önálló albumuk, hazánkból elsőként jutottak ki az Egyesült Királyságba, a magyar együttesek közül ők adták el a legtöbb lemezt. Itthon elsőként jelent meg CD-jük és DVD-jük, a koncertjei­ken pedig először használtak füstgépet, lézershow-t, illetve különböző kivetítőket.

Az érdeklődőknek régóta élményt közvetítő Experi­Dance a vállalásaihoz hűen év végén a királynék városában is azt tervezi, hogy egyedi, utánozhatatlan és nemzetközi minőséget mutat magyar alkotó tollából, műhelyéből.

A Gyöngyhajú lány balladája – Omega musical című produkciójukat 2016-ban állították színpadra (abban az évben elnyerték vele „Az év legjobb zenés táncelőadása” szakmai nagydíjat), s azóta is mindenütt nagy sikerrel mutatják be. A musical egy megindító nyári balatoni történetet mesél el, amit valójában mindenki megélt, aki volt egyszer fiatal és szerelmes. A Pozsgai Zsolt írta és rendezte előadás egy lány, Kriszta felnőtté válásán, első nagy szerelmi csalódásán keresztül idézi meg a Balaton-part ősi mitikus legendáit.

Húsz Omega-dal foglalja keretbe a történetet, amit a színpadon 22 nagyszerű táncművész és öt kiváló musicalszínész jelenít meg, így például Szabó Máté, Sánta László, Koós Réka, Fésűs Nelly és Lux Ádám. Idén tavasztól pedig az a Kóbor Léna formálja meg Krisztát, aki az Omega éppen két éve elhunyt énekesének, Kóbor Jánosnak a lánya.

Aki ott lesz a helyszínen, egyedi élmény részesévé válhat, hiszen a tündérmeséket a nagyobbak is szeretik, ha azokat „felnőtt köntösbe öltöztetik”. Az ExperiDance készen áll erre a kihívásra.