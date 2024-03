Milyen feladatkört látnak el az irodai adminisztrátorok?

Az irodai adminisztrátorok tevékenységei meglehetősen széleskörűek, aminek alapvető célja az iroda hatékony működésének elősegítése, méghozzá adminisztratív feladatok ellátásán keresztül. Ebbe több feladat is beletartozhat, amelyek mutathatnak bizonyos fokú eltéréseket az adott vállalat iparágától és tevékenységi körétől függően.

Egyes felelősségek ugyanakkor valamennyi esetben megjelennek az adminisztrációs pozíciók kapcsán. Ilyen például a dokumentációk kezelése, ami alapvető és mindennapi feladata a pozíció betöltőinek. Ennek során archiválják, rendszerezik, fénymásolják, scannelik és egyéb módon kezelik a céges iratokat és dokumentációkat. Feladatkörük meghatározó része a kommunikáció is: ügyfelekkel, partnerekkel és belsős társosztályokkal egyaránt kapcsolatot tartanak személyes, telefonos és e-mailes formában.

Az adatbevitel ugyancsak kiemelt tevékenységük, amelynek értelmében adatokat rögzítenek, illetve naprakészen tartják a céges táblázatokat, adatbázisokat. Különböző szervezői kötelességeik is adódhatnak, gondolva itt a meetingek, megbeszélések és találkozók időpontegyeztetéseire, vagy akár az üzleti utazások megszervezésére is. Mindezek mellett pedig az irodai adminisztrátoroknak általában az irodai eszközök beszerzéséről és elérhetőségéről is gondoskodniuk kell az iroda hatékony működésének érdekében.

Milyen elhelyezkedési lehetőségek adódhatnak Dunaújvárosban?

A dunaújvárosi álláskínálatban gyakran lehet találkozni adminisztrátori álláshirdetésekkel. Erről tanúskodik a DunaujvarosAllas.hu weboldala is, amelynek felületén már több ilyen pozíció is megjelent a korábbiakban. A feladatokat valamennyi esetben a korábban bemutatott tevékenységek jelentették, olykor egyéb felelőségekkel is kiegészülve, beleértve például a számlázást, a számlafeldolgozást vagy akár a projektek közvetlen támogatását.

Emellett az említett weboldalon más címszavak alatt is előszoktak fordulni adminisztratív állások: többek között titkárt/titkárnőt, recepcióst és üzleti asszisztenst is toboroztak már a munkáltatók a dunaújvárosi portálon keresztül. Érdemes lehet tehát az ilyen és ehhez hasonló lehetőségeket is figyelemmel kísérniük az adminisztrációs állások után érdeklődőknek.

Kik pályázhatják meg eséllyel az adminisztrációs állásokat?

Az adminisztrációs állások jellemzően sokrétű munkavállalókat kívánnak, éppen ezért az elvárások is széleskörűek ezen pozíciók kapcsán. A legalább középfokú végzettség például alapvető követelmény, ami mellett a felhasználói szintű számítógépes ismeretek is rendszeresen megjelennek szükséges feltételként. Ez alatt főként az MS Office programok értendők, de gyakran számlázó szoftverek és vállalatirányítási rendszerek használatában szerzett jártasságra is igény mutatkozik.

Ha pedig az adott cég nemzetközi környezetben is tevékenykedik, akkor jellemzően az idegennyelv-tudás (főként angol) is helyet kap az elvárások listájában. Mindezek mellett pedig bizonyos személyes tulajdonságokat szintén előtérbe helyeznek munkáltatók a kiválasztás során, különös tekintettel például a nagyfokú precizitásra, a kiváló kommunikációs kvalitásokra, valamint a jó problémamegoldó képességre.