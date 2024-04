A rendezvény egyik kiemelt célja a fiatalok figyelmét az agráriumra irányítani, felhívni a figyelmet a mezőgazdaság lehetőségeire, szépségeire. A fiatalabb generáció szórakoztató és interaktív szakmai előadásokon keresztül olyan témákkal ismerkedhet meg, mint például a klímaváltozás hatásai, az agrárium digitalizációja, vagy a vizek megőrzésének kiemelt jelentősége, de az állatvédelemről is hallhatnak az érdeklődők.

A hagyományos agrárpiknik részeként számos más tevékenység is várható, így például a látogatók kézműves vásáron helyi termelők élelmiszereit kóstolhatják, portékáit vásárolhatják meg, ezáltal megismerve a helyi gasztronómiát.

Különleges élményt nyújthat a rendezvény az egész családnak: kicsik és nagyok is egyaránt megtalálják a szórakozásukat A legkisebbek közelebbről megtekintheti különböző háztáji állatokat, arcfestő programon vehetnek részt és kézműves foglalkozások során különböző kiegészítőket dekorációkat alkothatnak. Más korosztályok számára is szórakoztató programokat kínál az esemény: Teqball játékban is összemérhetik rátermettségüket, vagy például kvíz-és ügyességi játékokat, szerencsekereket is kipróbálhatnak különböző nyereményekért.

A szombati nap (május 11.), Vadásznap jegyében telik: kutya és sólyom bemutatókkal, előadásokkal és az elmaradhatatlan főzőversennyel.

A két napos esemény előestéjén, 2024. május 9-én 20:00-kor a Tankcsapda rockzenekar lép fel, az esemény záróakkordja pedig a május 11-ei ValMar duó fellépése.

Belépőjegyek, jegytípusok

A rendezvényre való napi belépés díja 1000 forint, melyet a rendezvény két napján, a helyszínen lehet megváltani.

Diákok - diákigazolvány felmutatásával -, illetve a Pápai járás lakosai - lakcímkártya felmutatásával – ingyenesen vehetnek részt a napközbeni programokon.

Az esti koncertekre minden esetben külön díjszabás vonatkozik az alábbiak szerint: Tankcsapda - https://www.jegy.hu/program/tankcsapda-koncert-papai-expo-es-agrarpiknik-158377/1107983 ValMar - https://www.jegy.hu/program/valmar-koncert-papai-expo-es-agrarpiknik-158378

6 éven aluli gyerekek számára a belépés a rendezvény minden programjára ingyenes.

További információ és részletek a rendezvény weboldalán.