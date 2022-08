Szűrővizsgálatokat és előadásokat is tartanak augusztus 27-én, szombaton 10 és 16 óra között a Csolnoky Ferenc Kórházban. Az intézmény Egészségfejlesztési Irodája által szervezett Egészségnapra érkezők melanómaszűrésen vehetnek részt, és a bőrrák megelőzésével kapcsolatban kaphatnak hasznos információkat. Az Egészségnapon méhnyakrákszűrésre is lesz lehetőség, és az érdeklődők előadást hallhatnak a méhdaganatról, valamint az emlőrák korai felismerésének jelentőségéről. A rendezvényre érkezők emellett vérnyomás- és vércukor, valamint BMI (testtömeg-index) és testösszetétel (In Body) mérésen is részt vehetnek.