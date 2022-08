A Szent György-hegy hajnalig napközbeni "kistestvére" idén először kerül megrendezésre szeptember 3-án, a szüreti időszakban. A szervezők célja egy egész napos laza programot nyújtani, nyitott pincékkel, ahol a résztvevők közelebbről is megismerhetik a hegy vendéglátóit, borászatait. A Matiné családiasnak és barátságosnak ígérkezik, tíz helyszínnel, déltől este 8 óráig.

- A helyszínt biztosítók egy része és a nyári Szent György-hegy hajnalig rendezvény vendégei azt szerették volna, hogy szeptemberben is legyen valamilyen jó program a hegyen. Régóta tervben van egy lazább, napközbeni esemény megvalósítása, amit idén ki is próbálunk. Ilyenkor, a szüreti időszakban több teher van a borászatokon, mindenki éjjel-nappal munkában van, így különösen ideális egy napközbeni programot szervezni. Ennek megfelelően szeptember 3-án lehetőség nyílik a kóstolásra, ezzel együtt a résztvevők megismerkedhetnek a pincészetek tételeivel, de aki akar, leülhet társasozni, kártyázni, lesz gyerekprogram - mondta Budavári Dóra szervező. A részvételhez nem kell előzetesen regisztrálni, a helyszínek bármelyikén hozzá lehet jutni a kóstoló pohárhoz.

Budavári Dóra azt tanácsolja, aki teheti töltse ezt a napot a hegyen, családi, vagy éppen baráti körben, a nyitott pincék minden igény kielégítő kínálata mellett.