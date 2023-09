A tizenegyedik Pisztráng- és borfesztiválon szeptember 30-án harmonikán a Malom-tó partján játszik Sajcz Gábor, fellép a Jazz Nicholson Project, a Csizi Jazz, a Babos–Piller-duó, a Yesterday és Kaludia a Jag projekttel. Másnap délelőtt mindenki megnézheti a pisztrángtelepet, játszik a Molnár Dixieland Band, a Hot Jazz és a Cool Swing, a Gold Orleans Trió, a Merry GoRound Duó, a Drazsé gyermekzenekar, a Quiet Chords, a Soulblaster, a Bue cafe Band, a Sári Évi Acoustic és fellép Sofi Balog, este pedig lézershow lesz. Az utolsó napon, vasárnap kinyit a Lessner-pince és az ózsinagóga, napindító jóga lesz Ramival, játszik a Sillage de Piaf, a Jazz Nicholson Project, a Best of Chello és a Tapolcai Fuvolások csoportja, a Zajongó gyermekzenekar, az Ed Philips and the Memphis Patrol, a The Mojo, a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar. Gasztróshow-ra hív mindenkit Szarka Zsófi a plébánia udvarán, a katolikus templomban Virágh András és Gion Zsuzsanna ad orgonakoncertet.