Rákász Gergely koncertorgonista idén egy bensőséges, meghitt, meditatív koncertsorozattal járja be az országot, amely ebben a zajos és nyomasztó világban az ünnep felé vezető gyertyafény igyekszik lenni. Két új lemeze, a Lords of the Organ sorozat 3. epizódja olyan remekműveket vonultat fel, mint Beethoven V. szimfóniájának I. tétele, Sosztakovics 2. keringője vagy a közönségkedvenc Organ Meditation. Ezen lemezek műsorából válogat a Karácsonyi Meditációk koncert. A veszprémi Hangvillában december 17-én (szombat) este 7-kor lép fel a művész.