Nem lehet megszokni, 2010 óta itt lappang bennünk, mellettünk, körülöttünk, de nem tudunk, és nem is akarunk együttélni vele.

Hát persze, hogy nem! A koronavírus alattomosan besunnyogott a mindennapjainkba, kétségbeesetten kapaszkodva uralja a napirendet, igyekszik a felszínen maradni, és amivel tud, azzal kegyetlenül elbánik, igaz, néha méltányosabban jár el. De

még mindig ő a főnök, az edzőnél, kapitánynál magasabb rendű entitás,

elvárja, hogy alkalmazkodjanak hozzá.

Golovin Vlagyimir erről hosszan tudna mesélni, de alighanem Gulyás Istvánnak is lenne egy-két keresetlen szava a Covid–19-re keresztelt borzalomhoz. Előbbi, a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a decemberi világbajnokság előtt konstatálta, hogy az egyik legjobb kapusa, Janurik Kinga megfertőződött a koronavírussal. A baj persze mindig csőstül jön, ezúttal sem tett kivételt: a Franciaország elleni felkészülési mérkőzés után a válogatott erőnléti edzője, Holanek Zoltán, majd a kezdés előtt két nappal a két világhírű szélső, Lukács Viktória és Schatzl Nadine is pozitív tesztet produkált. Utóbbi PCR-tesztje is hasonló eredményt hozott, ezért a csapat első számú balszélsője lemaradt a vb-ről. Velük vagy nélkülük nem lett volna ugyanaz, ezt a sportághoz közepesen konyító ellendrukkerek is elismerik. No, nem mintha a vb 10. helye után ennek lenne bármilyen jelentősége.

Máthé Dominik történetének viszont még lehet. A magyar–szlovák közös rendezésű Európa-bajnokságra készülő férfi kézilabda-válogatott első számú jobbátlövője ugyanis pozitív koronavírustesztet produkált. Csak akkor csatlakozhat újra a csapathoz, ha fel tud mutatni két negatív teszteredményt, addig szigorúan el van zárva a többiektől. Máthé a magyar kézilabda legnagyobb reménysége. A norvég Elverum 22 éves játékosára Nagy László, a szövetség alelnöke, a válogatott stábtagja is méltó utódjaként tekint, szeretetteljesen mentorálja, még azok után sem fordult el tőle, hogy Máthé nem kívánt hazaigazolni a Veszprémbe, hanem jövő nyártól a világhírű Paris SG-ben folytatja a pályafutását. Ő tehát Máthé Dominik, akit a koronavírus a partvonalon túlra kényszerít.

Az év végén két csapatsport szövetségi kapitánya is a saját bőrén érzi a kiszolgáltatottságot. A férfi Eb-re készülődvén egyelőre nem a három csoportellenfél, Hollandia, Portugália és Izland van a célkeresztben, hanem a koronavírus. Azt kellene legyőznünk még az Eb előtt, mert Máthé Dominik nélkül nehezebben menne minden.