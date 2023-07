Kis hazánk rengeteg klasszis úszót adott a sportágnak. Olimpiaközpontú honunknak Hajós Alfréd már az első újkori nyári játékokon „összeúszott” két aranyat. Egy ideig az ötkarikás játékokon a medencés magyar sikerek korántsem voltak ritkák. Aztán Helsinkit (1952) követően vagy harminc esztendeig nem igazán akadtak kiugró eredményeink az olimpiákon, hosszú szünet után 1980-ban, Moszkvában Wladár Sándor tudott győzni. (Világbajnokságról pedig 1973-ig nem is beszélhettünk.)

A nyolcvanas évek végétől azonban két úszófenomén tovább öregbítette hírnevünket. Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás a maguk idejében kiemelkedtek a nemzetközi mezőnyből is: öt, illetve négy olimpiai aranyat szereztek. A kis csapattá zsugorodás ma is megfigyelhető. Elég, ha Hosszú Katinka tündöklésére vagy napjainkban Milák Kristóf bámulatos teljesítményére gondolunk. Katinka hamarosan anyai örömök elé néz, és lehetséges visszatéréséről továbbra is sejtelmesek a hírek, míg Kristóf, úgy tűnik az „akkumulátorait” tölti újra, így kihagyja a nyári fukuokai világbajnokságot. Nem párhuzamot vonva az Egerszegi, Darnyi duóval, csak eljátszva a gondolattal, egy Hosszú, Milák páros sem a csengene rosszul a magyar úszóválogatott élén. Ám ilyennel, illetve velük a mostani vb-n biztosan nem találkozunk.

Éppen ezért érdekes felvetni, hogy milyen reményekkel kelhet majd útra úszócsapatunk az idei vb színhelyére.

Japánban, Fukuokában éppen egy hét múlva indulnak hivatalosan a vizes világbajnokság küzdelmei. Másnap pedig a nyílt vízi úszás versenyei is elkezdődnek. A teljes program július 30-án zárul.

Apropó nyílt vízi versenyek.

A szakemberek egy része úgy vélekedik, az idei világbajnokságon a nyílt vizeseknek jobbak az esélyei az előkelőbb helyezések, érmek megszerzésére, mint a medencés stábnak.

Sós Csaba szövetségi kapitány azért ennél óvatosabban fogalmazott, felhívva a figyelmet arra, hogy egy öbölben, tóban úszkálni rizikósabb, mint falak között, elég csak az időjárás-változásra gondolni. De azért a szakvezető egy nyilatkozatában azt is elismerte, hogy a medencében biztos éremesélyünk ezúttal nincs. Mindenesetre szerinte többen odaérhetnek a dobogóra. Akár Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Kapás Boglárka, Kovács Benedek és Márton Richárd is megteheti, utóbbi 200 pillangón Milák távollétében európai rangelsőként megy a világbajnokságra.

Erre a szakmai véleményre mi, laikusok mit is mondhatnánk? Úgy legyen!