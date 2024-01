A hét végén átfutott a magyar sajtóban egy ír portál híre, amely szerint Marco Rossi kiszemelt egy ír játékost a magyar válogatottba, mi több, már meg is hívta a keretbe.

Az angliai Colchesterben született, 28 éves Sammie Szmodics az angol másodosztályban a Blackburn Rovers támadó középpályása, és figyelemre méltó, hogy 25 bajnokin 16 gólt szerzett, amivel vezeti a Championship góllövőlistáját.

Mégpedig úgy, hogy a Rovers a 24 csapatos tabellán csak a 18. helyet foglalja el. Az ír válogatottban még egy percet sem játszott, mert ugyan 2021-ben behívták a keretbe, de nem lépett pályára. Az egyik nagyapja magyar származású, így különösebb probléma nélkül lehetne honosítani, és akár már a nyári Eb-n pályára léphetne a színeinkben.

Bár válogatottunknál mostanában semmiféle kerethirdetés nem volt, ezen gyorsan túlléphetünk. December végén Marco Rossi ugyanis egy interjúban elárulta, hogy a tervei szerint márciusban az első barátságos mérkőzésünkre behívja a keretbe Dárdai Mártont. A Bundesliga II-ben szereplő Hertha alapembere, Dárdai Pál középső fia jelenleg a német U21-es válogatottat erősíti. Rossi korábban is invitálta már nemzeti csapatunkba, akkor nem kapott pozitív választ, ám azóta változott a helyzet.

Jó eséllyel gyarapodik tehát a válogatottunkban a kettős állampolgárok száma. Jegyezzük meg, hogy Willi Orbán és Callum Styles esetében is megvan a magyar kötődés (édesapa, nagymama), Loic Négo 2019-ben azután kapta meg a magyar állampolgárságot, hogy akkor már öt éve élt nálunk, Kerkez Milos pedig már 15 évesen bennünket választott.

Szmodics ügyében a Nemzeti Sport hétfőn a Magyar Labdarúgó-szövetséghez fordult, de csak ködösítő választ kapott, amikor pedig második nekifutásra konkrétan azt kérdezte, hogy Marco Rossi vagy az MLSZ felvette-e a kapcsolatot Sammie Szmodiccsal a magyar válogatottsággal kapcsolatban, arra a szövetség már nem reagált. Mondhatjuk, hogy ez is egyfajta válasz. Bonyolítja azonban a helyzetet Szmodicsnak egy december 9-éről előásott nyilatkozata. A játékos akkor azt mondta, hogy Magyarországról nem keresték, de ha hívnák is, ő az ír válogatottban szeretne játszani.

Szmodics mellett még itt van az ugyancsak gólerős, 21 éves Sebastian Nanasi esete is – neki a nagyapja magyar –, aki a Malmővel svéd bajnok lett, és a svéd bajnokság legjobb játékosának választották. Ám úgy néz ki, ő a svéd válogatott mellett dönt.

Mert ma már nemcsak a szövetségi kapitányok, hanem a játékosok is válogat(hat)nak.