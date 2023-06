„Engedd, hogy győzzek, de ha nem győzhetek, hadd küzdjek bátran!” - ez a Speciális Olimpia Szövetség sportolóinak hivatalos esküszövege, melyet a berlini világjátékokra készülve a Sándor-palotában mondtak el az értelmi fogyatékossággal élő, továbbá a tanulásban akadályozott sportolók és partnerjátékosaik. Június 17-25. között rendezik az év egyik legnagyobb humanitárius és sport-eseményét, ahol vármegyénket több sportoló is képviseli. A Speciális Nyári Világjátékok jó példa arra, hogy a fogyatékkal élők számára is rendkívül fontos a sport, egészségmegőrző és fejlesztő, integráló eszköz. Egy héten keresztül rájuk figyel a világ, mi pedig szurkolunk a mieinknek, akik 15 sportágban képviselik Magyarországot. Hajrá Fiúk, hajrá Lányok, Ti már most győztesek vagytok!