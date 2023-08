A népszerű, mégis csen- des tóparti kis nyaraló­helyen hamarosan lagzi lesz. A menyasszony a közösségi oldalon osztotta meg örömét és némi aggodalmát az ismerőseivel. No nem kifejezetten a lagzi miatt vannak kétségei, inkább annak kellemetlen hatásaitól tart. Azt írja, leendő férjével még pici gyerekként ismerkedtek meg ott, aztán kamaszkorukban az első csók is elcsattant, és a romantikus történet a lánykéréssel folytatódott, persze szintén a Balaton partján. Régóta dédelgetett álmuk válik valóra azzal, hogy ott házasodhatnak össze, ezért előre elnézést kér a pihenni vágyóktól, ha némi zajjal jár majd a lakodalom. Igazán szimpatikus megoldás, lám, így is lehet ma mulatni a tópart nyugodt kis­településein.