Újabb káprázatos ötlettel álltak elő a nyugat-európai radikális zöldek, az osztályharcot felváltó klímaharc élcsapatai és a velük szövetséges tudományos dolgozók az Európai Bizottságban. Az új jelszó a húsadó, érzékenyítettebb lelkűeknek az állatjólét növelését támogató új hozzájárulás. A tehenek eddig is bűnözőnek számítottak a szemükben, felcsillant a rovarevés lehetősége is, valamint a műhúsok fogyasztását is jó szívvel ajánlják a vásárlóknak, de most sikerült szintet lépniük. Arról van szó ugyanis, hogy addig emelnék a hús árát, míg annak fogyasztását csak a kiváltságosok engedhetnék meg maguknak. Azt egyelőre nem látni, hogy arrafelé miként reagálnak majd a polgárok, de a mi falunkban alighanem mehetnének az ötletgazdák legelni.