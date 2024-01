Egy új év első napja, egy friss, ropogós január elseje. A nap, amikor "mindenki" új életet kezd. Fogyókúra, edzőterem. Amikor leszokunk a dohányzásról, megfogadjuk, hogy kevesebb alkohollal élünk. Ez az a nap, hogy elhisszük: minden más lesz mától, de holnaptól biztos. Aztán ugyanúgy megy minden tovább, mert nincs idő semmire, és a szomszéd Ferinek sem sikerült, ő is fújja azt a mérget 40 éve. És ott van az az 50-es pali is. Mindenfélét csinált már, mégis pocakos, akkor meg minek. Megy minden tovább, de legalábbis a következő januárig ez a spirál, és akkor megint elhisszük, hogy. Pedig tényleg sikerülhet. Tovább lehet állni, le lehet tenni, el lehet nyomni. Újra lehet kezdeni, ám való igaz, lehet, hogy kevesebben lesznek mellettünk. De aki marad, arra biztosan számíthatunk majd. Január másodikán is.