Bár az időjárás az elmúlt hetekben kegyes volt hozzánk, ma, március 1-jén hivatalosan is beköszöntött a meteorológiai tavasz. Korábban a leghidegebb hónapként emlegetett februárban folyamatosan dőltek meg a melegrekordok. A napi csúcshőmérséklet átlagosan 8,1 Celsius-fokkal haladta meg a szokásost. A tavasz első hónapjában bizony a kerti munkák is megkezdődnek: érdemes előkészíteni az új ágyásokat, metszeni, fát, virágokat ültetni, elvetni a vetőmagokat, különös figyelmet fordítva a talaj tápanyag-utánpótlására. Egyszóval kesztyűt, kapát, ásót, gereblyét elő, hacsak nem ismétlődik meg 2013 márciusa, amikor a hónap közepén szinte egyik napról a másikra visszakacsintott a tél, és 25 centiméternyi hó lepte be a tájat, teljes káoszt okozva az országban.