Bardóczky Veronika projektmenedzser körbekísért minket a birtokon. Megmutatta a mének istállóját, mindegyik boxából saját karám nyílik, hosszú kifutó. Nincs csikicsuki, maguk döntenek, mikor vannak kint, mikor bent. Szeretnek napnyugtakor, napkeltekor a szabadban lenni, nyáron akár éjszakai is. A biztonságuk, az esetleges vetélkedés miatt kellenek a folyosószerű legelősávok, de azok egymás mellett vannak, így egymás közelében lehetnek a lovak. Hozzánk hasonlóan ők is akkor érzik magukat jól, ha barátok veszik őket körül. A hempergőzésben követik egymást, ha az egyik elkezdi, a többi is kedvet kap hozzá és vannak ménesben tartottak is. Sok pedig egyedi gondozást igényel. Egy részük mentett, több sanyarú körülmények közül került ide, mások kiöregedve feladatukból. A Gut Aiderbichllel például egyezséget kötött a Bécsi Spanyol Lovasiskola, lipicaijai ide kerülnek nyugdíjazáskor, itt megfelelően látják el őket azután, hogy nap mint nap rengetegen csodálták őket, miközben az ízületeiknek megterhelő szép gyakorlatokat bemutatták.

Forrás: Gut Aiderbichl

Lábproblémák és más bajok ellátása

A lovak mozgásszervi ellátása az egyik fő tevékenysége Szépalmán a Gut Aiderbichlnek, az idős állatok krónikus betegségeinek kezelését magas színvonalon végzi, e téren speciális tudással rendelkezik és további tapasztalatokat gyűjt. Kutatásokban vesz részt és az egyik célja, hogy azok tapasztalatait továbbadja, közzétegye. A fókusz a nyugdíjas és a mentett lovak jó életminőségének biztosításán van, minél hosszabb ideig biztosítják. Hiszen az ember egyik régi társállatáról van szó, amely kedves, nemes, hasznos, sokat köszönhetünk neki, elég visszagondolni történelemünkre, a korábbi közlekedésre, szállításra, mezőgazdaságra és csatákba is vitte az embereket a ló.

Szépalmán helyben állatorvos, lóápolók gondoskodnak a lovakról, mindegyikre külön figyelnek. Egyfajta komplex kórjukat, amely az időskori cukorbetegséghez hasonló, tizenöt éve még nem is ismertük, ma már megoldják e téren is az ellátást, akárcsak patairhagyulladás esetén. Minikórház létrehozása szerepel a tervek közt. Mobil röntgengép és lószolárium már van, utóbbi megnyugtatja a megvizsgálandókat, így nem kell emiatt elbódítani őket. Az egyik istállóban pedig a boxok, a karámok is gumiszőnyegborítást kaptak, kipróbálják, melyik típusú a megfelelő lábproblémákkor. Naponta ötször etetik a lovakat és legelhetnek is, elkészítik a speciális menüjüket, ha kell. Figyelik, mennyit isznak, oda mennek-e az önitatóhoz. Folyamatosan hozzáférhetnek, mert napi harminc-ötven liter vizet igényelnek. Fontos a mérlegelés is, állatorvos határozza meg az adagokat, azt is, mit kapnak, mert ha lefogynak, visszahizlalni nehezebb őket, a hirtelen túletetésből pedig gond lehet. Akinek fogyókúráznia kell, annak hálóba rakják a szénát, hogy lassabban tudja csak elfogyasztani, kihúzkodni a szálakat, így nem habzsolhat.

Odafigyelésre szoktató szelídség

Odafigyelésre tanít a ló, aki lovagolt, aki találkozott lóval, tudja ezt és az is a törődésre példa, ahogy bánnak az állatokkal a lómenhelyen. Gyönyörű helyen van, a Kőrisre nyílik kilátás a legelőkről, a növények illata, az arborétum szintén csodás. A szomszédos hotel mellett pónik, kecskék, birkák, rackajuhok, szürkemarhák, mangalicák leltek otthonra, ha mellettük sétálunk, láthatjuk, ahogy vadnyúl szalad ki a gyalogútra. Földi mennyország ez a nyugdíjas és a mentett állatoknak, száz lónak, mintegy hatvan egyéb négylábúnak. Semmilyen munkát nem végeztetnek velük, nem lovagolják, nem fedeztetik őket, teljesen természetes, boldog lóélet vár rájuk. Az állatvédelem megszerettetésébe úgy vonják be a látogatókat, hogy ápolásukban vehetnek részt. Az ember és az állat kapcsolata más lehet, mint megszoktuk. A menhely egyedei egyébként szeretik a vendégek közelségét, generációkon át, saját korábbi életükben is megszokták ezt, várják a látogatókat, simogathatják őket. Van persze, aki fél az érintéstől, mert valószínűleg bántották korábban, de itt szelídül.

Megújulás a grófi hagyatékon

Öt éve van jelen Szépalmán a Gut Aiderbichl, összesen 350 hektáron, a kaszálókkal együtt, amik csaknem biztosítják a teljes széna- és takarmányigényt. A legrégebbi épületet, a magtárat még Eszterházy gróf építtette 1864-ben, kastély is volt itt, részei megmaradtak, megújultak. A grófi idők előtt almáskert volt a területen, biztosan szép termést hozott – innen az elnevezés. A hatvanas években telivértenyésztéssel foglalkoztak itt. Megvan az 1927-es istálló, márványetetőkkel, abban nagyobb csoportok vizsgálatát oldhatják meg, vásárokat tartanak. A fedett lovardában élő anatómiaórát, bemutatják a lovak mozgását és itt mozgathatják azokat, amelyikeket még nem engedhetik ki. Egy új istálló is épül éppen.

A bejelentkező látogatók, óvodás, iskolás csoportok játékos foglalkozások keretében ismerhetik meg az állatvédelmet. A legelők körüli sétaút szép látványt nyújt, azt sok erre kiránduló élvezi, az országos kéttúra útvonala mellett van a lómenhely. Így ennek a bakonyi résznek a gondozása megoldódik. Az alom komposztálása, a természetes körforgás szintén. A trágyamintákat vizsgálatra svájci laboratóriumba küldik, az alapján kezelik a féregfertőzöttséget. Nem terhelik feleslegesen az állatokat féregűzővel, ez még így is olcsóbb, mintha egységesen kapnának szereket, nem személyre szabottan és szükség szerint. Ez a hozzáállás jellemző a Gut Aiderbichl osztrák alapítványra, amely hat országban van jelen, hatezer állatról gondoskodik, harminc telepen, összesen mintegy hétszáz lóról is.