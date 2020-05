Újabb „izéke” érkezett a veszprémi vadmentőkhöz

Újabb „izéke” érkezett május 12-én délután a Fehér Holló Vadmentő Alapítványhoz. Előző nap késő este botlottak bele a picinyke, mindössze 14 grammos és akkor egy-két napos csöppségbe.

Megtalálói jóhiszeműen úgy gondolták, hogy az anyja majd érte jön, mert valahol ezt hallották. A vadmentőket ezért csak másnap reggel értesítették, amikor még mindig ugyanott volt az újszülött, amely az egész éjszakát a hidegben, élelem nélkül töltötte. Egy ilyen kicsi állat életben tartása, felnevelése amúgy sem könnyű feladat, de a vadmentők esélyei így jócskán csökkentek.

A pici bekerült a Kedvenc rendelőbe, ahol megvizsgálták és ellátták. Azóta az alapítványnál Sárkány Bea gondos kezeibe került, és szerencsére nagyon jó az étvágya, nyöszörgős kis hangjával jelzi is, ha éhes. A közösségi portál látogatóitól – az alakja miatt – a Nudli nevet kapta a menyét kislány, amely egy hét alatt 26 grammosra gyarapodott, de esetében is, mint az emlősöknél általában, az első 10 nap a legkritikusabb.

A vadmentők továbbra is azt kérik a megtalálóktól, hogy ha olyan állatot találnak, amely feltételezhetően mentésre szorul, akkor napszaktól függetlenül, azonnal telefonáljanak a helyszínről, mert ezen múlhat a kis jószág élete. Működhet a visszahelyezés lehetősége is, de ez az állat fizikai állapotától, fejlettségétől és az időjárástól is függ. Ebben tudnak tanácsot adni a szakemberek a megtaláló szóbeli leírása alapján.