A minőségellenőrök feladatairól részletesebben

A minőségellenőrök munkája a nagyfokú odafigyelésen alapul. Feladatuk, hogy kiszúrják a gyártás során felmerülő hibákat a félkész- és késztermékekben. Ezt általában egy meghatározott szempontrendszer szerint végzik, azaz ellenőrzik, hogy az adott termék minden paraméterében megfelel-e a kiadott szabványoknak.

Munkájuk ily módon válogatói és különböző mérési feladatokat egyaránt magában foglalhat. Utóbbit különböző mérőeszközökkel, például mérőszalagokkal, tolómérőkkel, lézeres távolságmérőkkel, többfunkciós mérőeszközökkel és egyéb hasonló eszközökkel végzik. Ha eltéréseket találnak, azokat az alkotóelemeket/termékeket kiszűrik, és a gyakori hibákat jelzik a termelés felé.

Sok esetben magában a problémamegoldásban is tevékeny szerepet vállalnak, azaz javaslatokat tesznek a gyártási folyamatokban eszközölhető változtatásokra vonatkozóan. Munkájukról átfogó adminisztrációt vezetnek, ami különösen nagy jelentőséggel bírhat, például a minőségügyi auditok során. Feladataik fontossága tehát elvitathatatlan a minőségi gyártást illetően, éppen ezért a vállalatoknak alapvető érdeke, hogy felkészült és alapos minőségellenőröket alkalmazzanak.

Kik lehetnek alkalmasak a minőségellenőri pozíciókra?

A minőségellenőr álláslehetőségekre a legjobb esélyekkel azok pályázhatnak, akik műszaki kötődésű középfokú végzettséggel és gyártói, termelői területen szerzett tapasztalatokkal is rendelkeznek. Ezen felül több speciális igény is szerepelhet az álláshirdetésekben, beleértve például a minőségbiztosítási ismeretekre, mérési technikákra és műszaki rajzolvasási képességekre vonatkozó elvárásokat.

Fontosak bizonyos személyes készségek is a helytálláshoz, gondolva itt elsősorban az analitikus gondolkodásmódra, a kiemelkedő alaposságra, továbbá az önállóságra és a csapatmunkára való képességre egyaránt. Számolni kell emellett azzal, hogy a munka sok esetben ismétlődő, némiképp talán monoton feladatokkal is együtt jár, vagyis a monotóniatűrés szintén egy hasznos skill ezen pozíciók kapcsán. Végül pedig az alkalmazkodóképesség mellett sem szabad elmenni szó nélkül, hisz a gyári környezetben gyakori a többműszakos munkavégzés, ami rendszerint a minőségellenőröket is érinti.

Hol lehet találkozni ilyesfajta álláslehetőségekkel?

A minőségellenőri pozíciók meglehetősen gyakran érhetők el a különböző álláskeresői felületeken, köztük az egyes állásportálok kínálataiban is. Esztergom vonatkozásában például érdemes lehet figyelemmel kísérni az EsztergomAllas.hu weboldalát, ahol már többször is szerepeltek esztergomi minőségellenőri álláshirdetések.

Sőt, a portálon operátor lehetőségek is időről időre feltűnnek, ami ideális választás lehet azok számára, akik még nem rendelkeznek tapasztalattal, viszont céljuk, hogy később feljebb lépjenek, és akár minőségellenőrként helyezkedjenek el. Emellett pedig azok is jó kilátásokkal böngészhetik a kínálatot, akik a már betöltött minőségellenőri pozíciójukból lépnének feljebb. Számukra akár a minőségbiztosítási technikusi, esetleg műszakvezetői munkakörök is elérhető opciókat jelenthetnek.