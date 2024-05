Potyogó vakolat, korszerűtlen fűtés, hideg helyiségek, beázó tető – ezek az állapotok fogadták korábban azokat a vendégeket, akik beléptek a marcalgergelyi kultúrházba. A Magyar falu programnak köszönhetően azonban jelentős változások történtek a helyi közösség központi épületében, ugyanis közel 25 millió forintból tetőcsere és külső vakolás történt, a fűtéshez pedig napelemet és klímát tudtak az épületre telepíttetni, ráadásul közel ötmillió forintból egy rendezvénysátort is tudtak vásárolni. Ebben nagy segítségére volt a településnek Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, aki köszöntőjében felidézte a korábbi állapotokat, a fűtetlen termeket, az esztétikailag kifogásolható külső falakat.

Nagy Melinda és Kovács Zoltán adta át a 30 millió forintos beruházást

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló

– Azt kívánom, hogy töltsék meg élettel ezt a sátrat és a kultúrházat, legyenek itt jó hangulatú nőnapok, falunapok, fellépők, és ami a legfontosabb egy helyi közösség számára, mutatkozzanak meg a mi gyerekeink – mondta a képviselő.

Nagy Melinda polgármester beszédében küzdelmesnek nevezte a felújítás időszakát.

– Ahogy elkezdődtek a munkálatok, több hétig szakadt az eső, aminek következményeként a belső mennyezet is leszakadt. Köszönet illeti a kivitelezőt, aki mindent elkövetett a károk rendezése érdekében. Ezzel párhuzamosan elkezdődött a sátor beszerzése is, ami ismételten nehézségekbe ütközött. A beszállító ugyanis nem a megrendelt terméket szállította le. Többszöri felszólítás, tárgyalás következett, aminek az eredményeként már egy stabil, korszerű sátor alatt lehetünk. Mostantól minden lehetőség adott lesz, hogy nagyobb rendezvényeket is le tudjunk bonyolítani, időjárástól függetlenül. Mint minden kis közösségnek, Marcalgergelyinek is fontos a folyamatos fejlődés. A megoldandó feladatokat nem minden esetben tudjuk a saját költségvetésből kigazdálkodni, ezért hatalmas segítséget jelentenek a pályázatok, amiknek eredményeként most egy szép, felújított kultúrházat és egy sátrat adhatunk át – fogalmazott a település vezetője.

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló

A létesítmény és a sátor felavatására kisebb zenés, táncos ünnepséget szervezett a helyi önkormányzat, melyen a helyi óvodások, iskolások adtak műsort, majd Anetta és Csizmadia Csaba fellépése következett.