Elektromos autót csinált a Sony: olyan, mint egy Porsche

A Sony az idei Las Vegas-i CES elektronikai kiállításon váratlanul bemutatott egy csillogó-villogó koncepcióautót.

A Sony Vision-S névre keresztelt autócsoda nem utolsósorban annak demonstrálására hivatott, hogy bemutassa a japán elektronikai gyártó hihetetlenül széles termékarzenálját, amely a szórakoztató elektronikai cikkektől kezdve egészen az önvezető autókhoz fejlesztett szenzorokig és más elektromos berendezésekig terjed – írja a The Verge cikke alapján az Origo.

A Vision-S-be 33 különböző szenzort építettek be az utastérbe és a karosszéria külső elemeire, emellett több széles képernyős kijelző, 360 audiocsatlakozási lehetőség is helyet kapott a számtalan elektronikai újítást felvonultató újdonságban.

A beszállítók között egyébként olyan nagy nevek is szerepelnek, mint a BlackBerry vagy a Bosch. A koncepcióautót a Magna által készített platformra építették, amely a Sony várakozásai szerint a most bemutatott szedán mellett akár SUV-k fejlesztésére is alkalmas lehet a jövőben.

Az autó külső megjelenése Porsche-jegyeket hordoz magán,

különösen az első fényszórók körüli kialakítás emlékeztet a német sportkocsikéra. Az utastér pedig az elektromos járművek gyártására létrehozott kaliforniai startup, a Lucid Motors első modelljét, az Airt juttatja az eszünkbe. S ezzel a hasonlóságoknak még nincs vége, ugyanis

a műszerfalba épített panoráma kijelző és az első ülések fejtámlájának hátoldalára elhelyezett kijelzők egy szintén elektromos autókat gyártó kínai startuptól, a Bytontól ismerősek.

A mostani bemutatóval a japánok célja valószínűleg az érdeklődés felkeltése volt, hiszen az újdonsággal kapcsolatban a néhány perces bemutató során további részleteket nem árultak el. Egyelőre még azt sem tudni, hogy a Vision-S megmarad-e a koncepcióautó szintjén vagy elkezdődik a gyártása is. Ha pedig igen, akkor például mennyibe fog kerülni, milyen akkumulátorral működik majd és mekkora lesz a hatótávolsága.

Kérdés, hogy elkezdődik-e a jármű sorozatgyártása.

Borítóképünkön a Sony elnök-vezérigazgatója, Kenichiro Yoshida beszél a Vision-S prototípusról a CES-en.