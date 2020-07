Marsjáróval szerelt rakétát küldött a Marsra Kína

Ma, csütörtökön, azaz helyi idő szerint 12 óra 41 perckor bocsátották fel

a dél-kínai Hajnan-szigeten lévő Vencsang felbocsátóközpontból – adta hírül a CGTN kínai nemzetközi harcsatorna. Az élő közvetítés videója:

Az expedíció várhatóan 2021 februárjában érhet a vörös bolygó vonzáskörébe. Az űrhajóval egy rovert, vagyis Mars-járművet, és egy orbitális pályán keringő szondát küldenek a Marsra.

Mint a NASA felvételén látható, valami ilyen táj várja majd az űrhajót.

Surface of Mars captured by the Curiosity rover 🔴

It s 🤯 , I m looking at another planet. Millions of miles away. In space. I am looking at the surface of a planet people only managed to peek a few hundred years ago. The world is tiny compared to what s out there. @elonmusk pic.twitter.com/MlzUMugjwd

— Pranay Pathole (@PPathole) July 20, 2020