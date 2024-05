A kormánybiztos elmondta, 2022-ben már kiírtak 500 millió forintos pályázatot civilek számára, ahol minden érvényes pályázatot benyújtó szervezet – összesen 187 – nyert a forrásból. A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvánnyal 2023-ban 123 millió forintot fordítottak többek között civil ernyőszervezetek támogatására, illetve nehéz helyzetekben, így például tűzesetnél, balesetnél gyorssegélyt nyújtottak számukra. – Az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezek áldozatos munkáját anyagilag és erkölcsileg is megbecsüljük, emelte ki Ovádi Péter. Hozzátette, kölcsönös segítségnyújtáson alapuló kapcsolatot sikerült kialakítani a civil szervezetekkel, a véleményüket mindig kikérik, kiemelten számítanak gyakorlati tapasztalataikra is. Aláhúzta, az adminisztrációs terheket a minimumra csökkentették, megerősítették az elektronikus ügyvitelt.

Ovádi Péter kormánybiztos

Fotó: Igazságügyi Minisztérium

Rámutatott, pályázni azok a szervezetek tudnak, melyek állatvédelemmel vagy mentő-, segítő- és vakvezető kutyákkal foglalkoznak. Az elnyert összeget a pályázó a működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekre is felhasználhatja, továbbá ivartalanításra és állategészségügyi szolgáltatásra is fordíthatja, valamint állatmenhelyként vagy természetvédelmi mentőközpontként szolgáló saját tulajdonú, vagy bérelt ingatlan fejlesztését, például férőhelybővítést is finanszírozhat az elnyert összegből. – A pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 300 000 forinttól 10 000 000 forintig terjedhet – emelte ki Ovádi Péter. Megjegyezte, az ivartalanítás támogatására is igyekeznek figyelmet fordítani. A társállatokkal foglalkozó szervezeteknél az igényelt támogatási összeg 20 százalékát kötelezően ivartalanítási költségre kell fordítani. A vadállatokkal, haszonállatokkal és mentő-, segítő- és vakvezető kutyákkal foglalkozó szervezetek esetében pedig minimum 20 százalékot kötelezően állategészségügyi szolgáltatási költségre kell hasznosítani. A részletekről a pályázati lebonyolító, a Bethlen Gábor Alap Zrt. honlapján lehet tájékozódni, ahol május 21-én 14óráig várják a kérelmeket.