Európai fődíjat nyert a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, az NBT Kérj segítséget! című komplex bűnmegelőzési programjával, amelyben a kiskorúak közötti erőszak és zaklatás formái ellen keresik a megoldásokat. Egyebek mellett kisfilm és interaktív előadások segítenek ebben.

Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat, az EUCPN a Legjobb európai bűnmegelőzési gyakorlat című nemzetközi konferencián kereste a kiskorúak közötti erőszak és zaklatás online és offline formáit megelőző gyakorlatot.

Garamvölgyi László, az NBT kommunikációs igazgatója a műsorban elmondta, az Ask for help! azaz Kérj segítséget! című komplex prevenciós programjával az NBT nyerte az első díjat és a vele járó 10 ezer eurót, megtörve a hosszú évek óta tartó skandináv hegemóniát.

A kommunikációs igazgató a magyar pályázatról szólva hangsúlyozta, nagy szerepet kapott benne a kompetenciafejlesztés, mivel bizonyos kompetenciák is hozzájárulnak a veszélymegelőzéshez azzal, hogy csökkentik a bűncselekmények bekövetkezésének veszélyét. Azt mondta, a magyar pályázatban nem ajánlásokat, javaslatokat dolgoztak ki, hanem kompetenciákat mutatnak be. A pályázatban, amely megtekinthető az NBT honlapján, konkrét esetekből vonnak le általánosítható, más országokban is alkalmazható tapasztalatokat.