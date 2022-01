10 méter hosszú tengeri őshüllő, egy ichtioszaurusz, vagyis halgyík megkövült maradványait fedezték fel brit paleontológusok Leichester közelében, egy víztározóban. Mint az ásatáson dolgozó Joe Davis a BBC Newsnak elmondta, ez a legnagyobb ichtioszaurusz-maradvány, amelyet eddig Nagy-Britanniában találtak.

A felfedezést más paleontológusok is megerősítették.

Huge fossilised ‘sea dragon’ found in UK reservoir https://t.co/FWDdeAN3zF — BBC News (World) (@BBCWorld) January 10, 2022

Az ichtioszauruszok a tengerben élő, melegvérű, tüdővel lélegző ragadozók voltak. Akár 25 méter hosszúra is megnőhettek. Feltehetően 250 millió évvel ezelőtt jelentek meg, és 90 millió évvel ezelőtt tűntek el a Földről.

Dean Lomax, a Manchesteri Egyetem paleontológusa, aki részt vett a tavaly februári feltárásban, a brit paleontológiai történelem egyik legnagyobb felfedezéseként értékelte a leletet, amely kivételesen jó állapotban maradt fenn.

Mint mondta, általában a dorseti vagy yorkshire-i partvidéken találnak ilyen ősi tengeri ragadozómaradványokat, a szárazföld belsejében nagyon ritka az ilyen lelet. Rutland, ahol a maradványokat felfedezték, több mint 50 kilométerre fekszik a tengerparttól, de 200 millió évvel ezelőtt ezt a területet is sekély óceán borította.

Az ichtioszaurusz maradványait 2021 nyarán óvatosan emelték ki a sáros talajból, amikor a víztározó vízszintje leapadt. Közben különösen a hatalmas koponyára ügyeltek.

A rutlandi víztározót kezelő Anglia Water most finanszírozást keres, hogy az ichtioszaurusz a területen maradhasson, és a nagyközönség is láthassa. A felfedezésről szóló dokumentumfilmet kedden mutatják be a BBC Two műsorában.

Borítóképünk illusztráció