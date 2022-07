Horror 4 órája

Ijesztő tengeri ördög kapta be egy búvár karját (videó)

A tengeri ördögként is emlegetett európai horgászhal a félelmetes ábrázatával a horrorfilmek világát idéz fel. Az akár a két méteres hosszúságot is elérő és fenéklakó életmódot folytató horgászhallal egy kagylókat gyűjtő búvárnak gyűlt meg a baja, akinek gyűjtögetés közben kapta be a bal alkarját az észrevétlenül megbúvó falánk ragadozó. Csak percekig tartó küzdelem árán sikerült kiszabadítani a búvár karját Furcsa, és több mint kellemetlen kalandban volt része annak az orosz búvárnak, aki az északnyugat oroszországi Kola-félsziget vizein óriás fésűs kagylókat (Pecten maximus) gyűjtögetett. Az étkezési ínyencségnek számító kagylók a finom üledékes tengeraljzaton élnek, félig beásva magukat a homokba. Ugyanez az élőhelye a horrorisztikus kinézetű európai horgászhalnak (Lophius piscatorius) is, amely tökéletes mimikrijének köszönhetően szinte láthatatlan módon képes beleolvadni a környezetébe. A búvár miközben a gyűjtőszákjába rakosgatta a kagylókat, nem vette észre a meglapuló horgászhalat, amely bekapta a búvár bal alkarját, és nem volt hajlandó azt elereszteni. Időnként még tengeri madarakat is elnyel a falánk ördöghal. A teljes cikk ITT olvasható. Borítókép: Illusztrációfotó / Biosphoto via AFP / Franco Banfi

