Ne tapogassuk a kismama hasát!

A várandósság komoly kihívás, az ember úgy érzi, egyszerre változik minden és a változásokhoz alkalmazkodni bizony időbe kerül. Meglepő módon az egyik legészrevehetőbb változás a kismama személyes terét illeti.

Nem elég, hogy a belső szervek átrendeződnek, és egy kis fickó rugdosódik belülről nap mint nap, a külvilág is jogot formál arra, hogy a kismama hasát tapogassa. Pedig ennek nem így kellene lennie – hívja fel a figyelmet a Család.hu.

A portál összegyűjtött 10 okot arra, miért ne nyúljunk egy kismama pocakja után, hogy rögtön megsimogassuk vagy megtapogassuk.

1. Az ő teste

Még a másik ember kutyáját sem érintjük meg engedélykérés nélkül. Az állapotos nő autonómiája is kiterjed a saját testére! Ugyanúgy, ahogy egy nem várandós nő, vagy egy férfi hasát sem lapogatjuk meg, legyen ez is természetes!

2. Nehezíti a helyzetét

Az előrehaladott állapotú várandósok úgy érzik, mintha mindenki őket figyelné és ellenőrizné, pedig ezt akarják elkerülni a legjobban. Azzal pedig, hogy emberi kisállat-simogatónak használják, csak még nagyobb figyelem fordul felé.

3. Kockázatos

Még ha nem is vagyunk betegek, akkor is hordozhatunk magunkon vírusokat és baktériumokat, amiket a tapogatással szépen át is adhatunk a kismamának. Amit nyilván senki sem szeretne.

4. Idegi gondokat okozhat

Mentális problémákat is okozhatunk, például ha a kismama azok közé tartozik, akik a nyilvános térben eleve idegesnek érzik magukat, vagy egyszerűen testi vagy szellemi fogyatékkal élnek.

5. Nem a babát érintjük meg

A baba a nő méhében van, nem a hasában. Ha már mozog, akkor sincs szinte semmi esély a rúgás észlelésére, voltaképpen csak azt tudjuk tesztelni, hányszor hatolhatunk be valakinek az intimzónájába anélkül, hogy messzemenő következményekkel kellene szembenéznünk.

6. Szexista

Láttak már olyat, hogy valaki egy leendő apukához odamenjen és megfogdossa? A női test sem köztulajdon, ahogy a férfi test sem az.

7. A kismama hitével ellentétes lehet

Mi van akkor, ha mondjuk a kismama szuperbabonás és fél a rontástól? Akkor hogyan fogad egy ilyen kézrátételt?

8. Nem olyan szoros a kapcsolat

Van olyan nő, akit még az is zavar, ha a férje fogdossa a pocakját. Ne becsüljük túl a fontosságunkat egy állapotos nő életében!

9. Az ő teste, nem a tiéd

A várandós nő teste az ő „hatásköre”, nem másé.

10. A nem az nemet jelent

Ha mégis megkérdezzük, és ő nemet mond, akkor azt vegyük komolyan! Talán ez a legfontosabb érv. Nem tartozik senkinek magyarázattal, ha nem akarja, hogy megfogják a hasát. Tartsuk tiszteletben a személyes terét!

