Otthon hagyták a ballisztikus rakétákat az észak-koreaiak

Az idei katonai parádén az eddigiektől ellentétben a kommunista ország nem vonultatott fel nagy hatótávolságú fegyvereket.

Észak-Korea idén is megtartotta Phenjanban az ország alapításának évfordulóján a katonai díszszemlét. Ezúttal, a 70. évfordulón azonban – bizonyára az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával megindult párbeszédnek köszönhetően – nem vonultattak fel nagy hatótávolságú rakétát – jelentették hírügynökségek.

Az idei díszszemle jelmondatai a gazdaságfejlesztésről, a békéről és a két Korea egyesítésének távlati céljáról szóltak.

Az évfordulóhoz kötődően az utóbbi két évben nukleáris kísérletet is végrehajtottak, most ez is elmaradt, bár Phenjan állítása szerint erre nem is lett volna képes, mert májusban felszámolta egyetlen kísérleti telepét. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is megtekintette a vasárnapi szemlét – Hszi Csin-ping kínai elnök küldöttjének társaságában -, de ezúttal nem beszélt.

Kim Dzsong Unnak történelmi jelentőségű találkozója volt Donald Trump amerikai elnökkel júniusban Szingapúrban, és az idén már kétszer találkozott Mun Dzse In dél-koreai elnökkel. Mindkettőnek hitet tett a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítése mellett. Kim szeptember 18. és 20. között harmadszor is találkozik Munnal, ezúttal már Phenjanban, nem pedig a közös határfaluban, Panmindzsonban.

