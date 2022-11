- A dánok meccse egy küzdős, hajtós találkozó volt, ahol sokadszorra bebizonyosodott, hogy egy úgymond "kiscsapat", mint Tunézia is tud meglepetést okozni. Nem szabad senkit lebecsülni, ez a vb-n eddig teljes mértékben megmutatkozik, szó szerint napról napra - nyilatkozta Borgulya István. - Azon sem lepődnék meg, hogy akár a végén, a legjobb négy közé is beférne egy papíron kisebb válogatott. A meccs maga jó volt; hajtós, brusztolós 90 perc, igaz nem biztos, hogy olyan játékkal, amit a sztároktól megszokhattunk, de ennek is volt egyfajta pikantériája.

Az edző szerint a "kiscsapatok" is tudnak futballozni, technikailag és védekezésben is fejlődtek és ha úgy "teszik oda" magukat, ahogy most Tunézia, bármi megtörténhet.

- Persze a dánoknak szerencséjük sem volt, hiszen ziccereket hagytak ki a skandinávok, akik egy-két góllal jobbak voltak, ám mégis döntetlen lett - tette hozzá.

A csoport másik találkozóján a gall válogatott a sok sztár hiányzója ellenére magabiztosan hozta a kötelezőt, nem álltak meg egészen négy gólig.

- Az ausztrál vezetés szerintem felpiszkálta a franciákat - vélekedett Borgulya István. - A négy gól? Ebben a keretben benne van még így is, hogy bárkinek rúg ez a csapat három-négy gólt. Nem kínlódtak, kijött a lépés, ráadásul jókor egyenlítettek és az első félidőben meg is szerezték a vezetést. Nagyon tetszett, hogy nem álltak le - ellentétben korábban az argentinokkal...