Az év első napjaiban Horváth Gréta és Meggyes Dávid, majd Kulcsár Edina és Csuti válása borzolta a kedélyeket, azóta pedig Singh Viki, Stana Alexandra és Molnár Andi is bejelentette, hogy véget ért a kapcsolata. Szabó Zsófi egy szűkszavú posztban hozta nyilvánosságra, hogy felbontotta eljegyzését Shane Tusuppal, most pedig a luxusfeleség, Csősz Boglárka házasságáról pletykálják, hogy válságba jutott.

A Life.hu felkereste Gazdag Enikő pszichológust, pár- és családterapeutát, hogy segítsen magyarázatot találni arra, miért ugrott meg a celebszakítások száma.

Melyek a legfőbb okok, amelyek miatt a párok terápiára mennek?

A megcsalás, az elhidegülés és a kommunikációs problémák talán a leggyakoribb okok, de a covid is sok problémát a felszínre hozott. Aki szeretőt tartott, az a karantén alatt nem tudott vele találkozni, vagy nagyobb eséllyel bukott le. Az összezártság előhozta azokat a gondokat, amelyeket a rohanós hétköznapokban, a munkára hivatkozva a szőnyeg alá tudtak söpörni a párok. Most muszáj volt egymással lenni, beszélgetni, és bizony sokakra negatív hatással volt a bezártság. De láttam az ellenkezőjére is példát, egyes kapcsolatokat megerősített a pandémiás időszak.

A karantén, a vírushelyzet ennyire begyűrözött a mindennapokba?

Hogyne! A karantén alatt nemcsak a lakásba voltunk bezárva, hanem mi magunk is befelé fordultunk. A klienseim között voltak olyanok, akik nem mertek randevúzni, mert féltek attól, hogy elkapják a koronavírust. Senki sem tudta, ki hordozza a betegséget, ki van beoltva, ki nincs... Nagyon érdekes, hogy az oltottság kérdése megjelent a társkeresőkön is, voltak, akik feltüntették a profijukon, hogy hányadik oltást kapták meg, és melyik vakcinát.

Érezhető bármi változás idén a korábbiakhoz képest? Többen kérnek segítséget, mint tavaly?

Két nagyobb hullám van egy évben, az egyik karácsony és újév után, a másik pedig a nyári szünetet és a nyaralásokat követően. Mindkettő hasonló, mint a karantén volt. Az ünnepekkor össze vagyunk zárva a párunkkal, a családunkkal, és amint nem tudjuk elterelni a figyelmünket a munkával, óhatatlanul is felszínre kerülnek addig elhallgatott problémák. Idén nem vettünk észre semmi kiugró tendenciát, de sokan keresnek fel minket és próbálják megmenteni a kapcsolatukat.

Kik fordulnak terapeutához?

Nagyon vegyes a kép, jönnek hozzánk fiatalok és idősek, olyanok, akik egészen friss kapcsolatban vannak, és olyanok is, akik már három évtizede házasok. Nagyon tisztelem azokat, akik nem döntenek rögtön a szakítás mellett, hanem dolgozni akarnak a kapcsolaton. Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy van, amit nem lehet megmenteni... A terápia sikerének kritériumát ezért nem is abban határoztuk meg, hogy a párok együtt maradnak-e vagy sem, vannak ugyanis olyanok, akiknek az a jobb, ha szétmennek. Egy bántalmazó kapcsolat nem egészséges, és ha vannak gyerekek, ott ők is sérülhetnek. A fő célunk az, hogy a terápia végére mindkét fél jól érezze magát, akár egyedül, akár úgy, hogy együtt maradnak.

Terelheti ön a szakítás felé a párokat, ha úgy látja, hogy ezzel tenne jót velük?

Nem tisztem dönteni a párok helyett, sőt jogom sincs ahhoz, hogy beleszóljak az életükbe. A párterápia során átbeszéljük a problémákat, és segítünk abban, hogy a felek más perspektívából is rálássanak a saját életükre, a kapcsolatra, amelyben benne élnek. Ezek hatására át tudják gondolni, mi a jó nekik, benne akarnak maradni a kapcsolatban vagy sem. Nekem is van egy elképzelésem arról, milyen egy normális kapcsolat, tudom hol vannak a határaim, mit tűrök el, de ezeket nem erőltethetem rá másokra. Minden ember, így minden kapcsolat egyedi, és a pároknak maguknak kell meghozniuk a végső döntést.

Rengeteg celebpár szakított az utóbbi hónapokban, ön szerint mi lehet ennek az oka?

Ugyanolyan arányban válnak és szakítanak a hírességek is, mint a hétköznapi emberek, csak róluk nem ír napi szinten a bulvársajtó. Nem veszek észre semmi kirívót, ezer és egy oka lehet annak, hogy egy kapcsolat véget ér, nincs ez másképp a celebek életében sem. Az, hogy most picit többen szakíthattak, mint korábban, abban semmi specifikus nincs, talán csak a covid érezteti még a hatását. Szinte minden korlátozó intézkedés megszűnt, mindenki elkezdte kicsit jobban darálni az életet, buliznak, koncertre járnak, könnyebben ismerkednek... Előfordulhat, hogy többen is ugyanakkor, egyszerre eszméltek rá arra, hogy változtatni akarnak.

A rivaldafény fel tudja őrölni az embert és a kapcsolatát is?

A hírességek a nyilvánosság előtt élik az életüket, minden mozzanatról beszámolnak, így értelemszerűen a friss szerelmet sem tartják titokban. Ebben pedig hatalmas a rizikó, mivel egy-két randi után még nem lehet tudni, hogy mennyire lesz tartós a kapcsolat, sőt kapcsolatról sem beszélhetünk még a kezdeti fázisban. Teljesen természetes, ha pár hét után nem fordul komolyra a dolog és a felek nem ismerkednek tovább, viszont a bulvár mindent felnagyít. A hétköznapi eseményeknek, mint egy szakításnak is, sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak. Az a fontos, hogy a hírességek a hiteles arcukat mutassák a közösségi médiában, mert ha mindig csak a szépet és a jót osztják meg, az az ő tudatukat is átformálhatja. Ők is ezen a szűrőn keresztül nézik a saját életüket, és a lila köd miatt nem veszik észre az intő jeleket, és amikor hirtelen megjelenik a valóság, az olyan sokk lehet, amellyel nem könnyű szembenézni.

Van a szakítás, a válás után gyászidőszak?

Fontos lenne, hogy senki ne ugorjon fejest rögtön egy új kapcsolatba. Le kellene tisztázni, hogy miért ért véget az előző kapcsolat, átgondolni, mi volt jó vagy rossz, szükség lenne arra, hogy az ember ilyenkor magával foglalkozzon egy kicsit, de sokan szinte a szakítás másnapján az ismerkedésben keresnek vigaszt.

Ha valaki szeretné megmenteni a kapcsolatát, akkor mit tudna javasolni, mik azok a praktikák, amelyekkel érdemes próbálkozni?

Az egyik legrosszabb amit a párok tehetnek, ha csak azért házasodnak, mert ebben látják a megoldást. A házasságra, az elköteleződésre lélekben meg kell érni, hiszen csak akkor fogja erősíteni a kapcsolatot, ha mindketten ezt akarják. Ha viszont ettől várjuk a csodát, hogy megoldódjanak a problémák, akkor nem fog segíteni. A legfontosabb, hogy a párok beszéljenek egymással, mert a kommunikáció a kulcs, rengeteg problémát és konfliktust meg lehetne előzni, ha a felek odafigyelnének egymásra. Ha szükséges, menjenek el párterápiára, szakítsanak időt egymásra, mert nincs olyan munka, ami mellett az embernek ne jutna ideje arra, akit a legjobban szeret. Ha mégsem jut, az sok mindent elárul a kapcsolatról.

