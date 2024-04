Tóth Janka megrendülten jelentette be Instagram-oldalán édesapja elvesztését. A tragikus hír mindenkit megdöbbentett, ugyanis minden tökéletesnek látszott a sportoló körül, de ez március 13-án egyik pillanatról a másikra megváltozott.

Azt kell tudni, hogy édesapám másfél éve lebénult egy lovasbaleset által és hát öngyilkos lett, én találtam rá

– kezdte a Ripost-nak Janka.

Az egykori vívónak hatalmas mentális ereje van, hogy alig egy hónappal a tragédia után képes a történtekről beszélni. Bevallotta: csoda, hogy tud egyáltalán bármit is mondani, hiszen ez egy életre megpecsételi az embert legbelül.

Janka rosszullétekkel is küzdött a tragédia után.

Az első két hét borzalmas volt. Szinte semmit nem tudtam csinálni, több pánikrohamom volt, és még el is ájultam

– osztotta meg a Riposttal az Exatlon sztárja.

Sokan támogatták

Egy ilyen traumát csakis úgy lehet átvészelni, ha szerető és támogató emberek vesznek körbe. Amikor Janka szólt a párjának és a mentősöknek, a kedvese alig húsz perc alatt odaért.

"A párom szinte mindent eldobott azonnal, hogy itt legyen és segítsen nekem. A munkáit is lemondta. Anyukám is mellettem volt, sőt azóta pszichológushoz is járok. Ez az egész olyan, mintha az elmúlt másfél évnek a nyomása most durrant volna ki egy lufiként. El sem hiszem, hogy a másik szobában aludtam, miközben ez megtörtént" – mondta el Janka, aki most először érzi azt, hogy vissza tudja fogni a sírást.