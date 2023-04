Édesanyja, Erzsébet jól tudja, hogy a lánya nem normális, hiszen ezt szakemberek is kimondták. Katalin visszatérő páciense volt egy budapesti intézménynek. Bipoláris zavarral és depresszióval is kezelték. Orvosa szerint mindig nyugodtnak és kulturáltnak tűnt. Egészen így volt ez 2009-ig, amikor állapotában negatív változás állt be. Ezek után a kórházat, majd az országot is elhagyta és olasz bárokban vállalt munkát.