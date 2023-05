A férfi egy internetes társkereső oldalon ismerkedett meg a két nővel 2019-ben. Álnéven mutatkozott be, és ugyanazt a mesét adta elő mindkettejüknek: magát több nyelven beszélő, sikeres vállalkozóként és üzletemberként mutatta be, akinek reklám- és rendezvényszervező cége, több hazai és külföldi ingatlanja van és a családjáé egy borászat is – írja az Origo.

Néhány hónappal később a férfi saját apja valótlan halálhírével, valamint anyja romló egészségügyi állapotáról mesélve próbált együttérzést kelteni barátnőiben, majd előadta nekik, hogy apja után több száz milliós örökség vár rá, amelyet azonban csak az illeték megfizetése után kaphat meg.