A programsorozat fő látványosságai közé tartozik az 500-600 lovas és gyalogos hadi hagyományőrzőt felvonultató tradicionális seregszemle, amelyet szombaton és vasárnap a déli órákban rendeznek meg. Az érdeklődők ismeretterjesztő előadásokat is hallhatnak egyebek mellett az avar korról, a rokon népekről és genetikai kutatásokról, de különleges régészeti kiállítást is láthatnak "Attila sátrában", vagy megcsodálhatják az ősök arcképcsarnokát. A szervezők készülnek továbbá népzenei és magyar táltos-zenei bemutatókkal, táncházzal, de számtalan kézműves program közül is válogathatnak a látogatók. A legkisebbek a gyerekudvarban vagy a pancsolóban játszhatnak, a pihenéshez pedig egy baba-mama jurta is nyitva áll majd. A rendezvényhez több mint ötven zenei és hagyományőrző-, valamint tudományos program kapcsolódik.

A szervezők célja a kezdetektől az volt, hogy alkalmat teremtsenek az azonos történelmi gyökerekkel rendelkező embereknek a találkozásra és az összetartozás megélésére.