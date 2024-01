Wekerle Sándorról

Wekerle Sándor Pénzügyminiszterként átszervezte az évtizedek óta hiányt termelő költségvetést, és az új adózási szabályoknak köszönhetően megtöbbszörözte az állam bevételeit, miközben ő alapozta meg a ma ismert szociális rendszert is. A kezdeményezésére indult meg az új aranyvaluta, a korona bevezetése is az Osztrák-Magyar Monarchiában. Az elavult ezüstalapú fizetőrendszer leváltása aranyra biztosította a Monarchia akadálymentes kereskedelmét Európában. Nagyvonalú, diplomatikus egyéniségnek tartották, aki a legbonyolultabb feladatok megoldására is képes, ez is hozzájárult ahhoz, hogy ő lett a magyar történelem első polgári származású miniszerelnöke. Pályája során három válságos időben háromszor is betöltötte a miniszterelnöki posztot, mindvégig közgazdász gondolkodással, praktikus reformok útján, a hosszú távú stabilitásra és fejlődésre törekedve. Tanára és mentora volt az 1924-ben megszülető Magyar Nemzeti Bank első elnökének, Popovics Sándornak.