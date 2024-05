A TV2 műsorán ősszel mutatják be a S.E.R.E.G. című sorozatot, amelyben Csórics Balázs alakítja a főszereplő Győrbíró Zsolt alezredest. A 39 éves színész korábban több sorozatban, többek között a Hactionben is szerepelt, de nemrég Az Árpádok felemelkedése és a Valami madarak című filmben is láthattuk. Emellett színházban is játszik, a Madáchban mindjárt két darabban is, a Jézus Krisztus Szupersztárban Kajafás főpapot játssza. A Hír TV Svenk című, szombaton 23.30-kor adásba kerülő műsorában elárulta, milyen volt eljátszani a S.E.R.E.G. című katonai sorozat főszerepét – írja a Magyar Nemzet.