A gátasoknak előfutamot is rendeztek az augusztusi világbajnokságnak helyet adó vadonatúj stadionban, ahol már a legjobbak számára bemelegítőnek nevezhető futások alapján is látszott, hogy az országos csúcstartó (12.69 mp), Európa-bajnoki ezüstérmes Kozák remek gátas formában is van, de Kerekes Gréta és Tóth is nagyszerűen mozgott – írja az MTI.