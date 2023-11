Losonczi elmondta, ő is még csak pár órája értesült a hírről, de így is megkönnyezte.

"Elégtételnek érzem a döntést, mérhetetlenül boldog vagyok, hogy az igazság utat tört magának. Akkor még nem mondhattam senkinek, örülök, hogy végre beszélhetek róla. Az igazság az, nehéz felfogni, ami történt, hihetetlen kimondani, hogy világbajnok vagyok. Persze, teljesen más így, mintha a szőnyegen lettem volna, és körbe futhatok a magyar zászlóval a győzelmemet ünnepelve. A himnuszról nem is beszélve, de sebaj, majd az olimpián" - tekintett előre a jövő nyári, párizsi játékokra a sportoló.

Németh Szilárd, az MBSZ elnöke kiemelte, hatalmas öröm ez a döntés az egész magyar birkózócsalád és a magyar sport számára is, s egyben unikum a sportágban, hiszen a jelenleg érvényben lévő szabályok nem adnak lehetőséget a szőnyegen született eredmény megváltoztatására.

"Az UWW azonban mégis a fair play szempontját tartotta előbbrevalónak, így Losonczi Dávid megérdemelten állhat fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára a 87 kilogrammosok mezőnyében a belgrádi olimpiai kvalifikációs világbajnokságot követően. Hiszem, hogy a legjobb helyre kerül az aranyérem, hiszen Losonczi Dávid az ezüstérem átvételekor is megmutatta: emelt fővel lehet veszíteni úgy is, ha tudjuk, valójában mi győztünk. Tehetséges fiatal birkózónk azóta is csak arra készül, hogy 2024-ben a párizsi olimpián felálljon a dobogó legfelső fokára, és a helyszínen hallgassa meg a magyar himnuszt" - jelentette ki az elnök.

Bacsa Péter, az MBSZ ügyvezető alelnöke, az UWW elnökségi tagja - aki a magyar szövetség közlése alapján "rengeteget dolgozott a háttérben a sikerért" -, úgy értékelt: kivételes döntés született pénteken, amelynek során az UWW elnöksége bebizonyította, hogy a sportolók érdeke és a tisztességes verseny fontosabb a hibák rejtegetésénél és a felelősség elhárításánál.

"Salamoni döntés született Dávid aranyéremmel történő díjazásával, hiszen a teremben és a világon is mindenki látta, hogy győzelmet aratott a vb-döntőben. Ám ennek nagyon nehéz érvényt szerezni, hiszen a szabályok szerint nincs hivatalos mód és eszköz a szőnyegen született eredmény megváltoztatására. Ez a döntés újabb bizonyítéka a sportág végleges megtisztulásának, annak a hosszú és rögös útnak, amelyet a 2013-as időszak óta a sportág Nenad Lalovics vezetésével megtett" - fogalmazott a magyar sportvezető.

Az MBSZ híre kiemelte, a sportág történetében szinte alig volt hasonló döntésre példa, az óvás intézményének 1997-es megszüntetése óta ez az első ilyen eset.