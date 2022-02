Ekanem Bálint Emota neve mára meglehetősen ismerten cseng a fülünkben. A Pápán 1990. március 17-én született énekes, színész gimnazista korától kezdve a helyi Musical Stúdióban és a Megafon Zenei Egyesületben pallé­rozódott, tett szert fellépési tapasztalatokra. A tévékép­ernyőn először egy énekes tehetségkutató műsorban tűnt fel 2012-ben, majd korábbi zenekarával 2013-ban, mindkétszer a mentorházig jutva. 2017-ben a legjobb öt versenyző között végzett egy zenés műsorban, 2021-ben pedig megnyerte a Bakonyban egy hónapon át forgatott kalandreality műsort.

2015-től a The Biebers zenekarral koncertezik szerte az országban. 2010 óta játszik a Madách Színházban, megfordult már több teátrumban, vendégművészként jelenleg a veszprémi Pannon Várszínház Hair, illetve Dekameron című darabjában szintén szerepel. Új kihívásként tavaly szólóprojektbe kezdett, s első kislemezével be is nevezett A Dal 2022 című műsorba.

Pályafutását összegezve ennek részleteiről is beszélgettünk a helyi református kávézóban.

– Szabadúszó vagyok, de lehet mondani, hogy állandó tagja a Madách Színháznak, mert rendszeresen foglalkoztat immár tizenkét éve. Mindig is nagyon szerettem a színpadot, már kiskorom óta. Musical stúdiós, mega­fonos időszakom során musicalekkel szórakoztattuk a pápai és környékbeli közönséget. Ezáltal megszerettem a táncdalokat, a könnyűzenét, a musicaleket. Ezzel párhuzamosan operaénekesnek tanultam a pápai Bartók Béla Zeneiskolában, Eisenbeck Ágotánál. Már akkor megvolt ez a kettősség, sőt hármasság az életemben, ugyanis közben a helyi Most, később Speak Up! nevű zenekarnak is tagja lettem. Úgyhogy öt éven át mindhármat szenvedéllyel csináltam a Türr István Gimnázium diákévei alatt – idézte fel az édesapja révén nigériai származású, sztárallűröktől mentes fiatalember, aki megjegyezte, szerencsére nem érzékeli az országos ismertség kellemetlen velejáróit a mindennapokban. Szülővárosában többször, Budapesten csak elvétve ismerik fel. Persze örül, ha rajongói aláírást vagy közös fényképet kérnek tőle, de megnyugtatóbb, hogy úgy mehet bárhova, hogy ne kelljen lépten-nyomon megállnia az utcán.

Mint mondta, folyton változik benne, hogy sokrétű munkájának melyik szeletét szereti leginkább. Kezdetben nagyon kedvelte a klasszikus éneklést, amivel közel nyolc évet dolgozott, a pápai operaének-tanulmányait az érettségit követően a budapesti Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnáziumban folytatta.

– Miklós Tibor író, rendező, színházvezető hívott a fővárosba 2009-ben a Freddie Mercury Egy bohém rapszódiája című emlékkoncertre készülni, majd az általa alapított és vezetett Rock Színház Társulattal nagyon sokat játszottunk. Akkor még semmi közöm nem volt a színészkedéshez, de megtisztelő, hogy a magyar musical atyjának nevezett szakember már akkor számolt velem. Igazából soha nem képeztem magam, hanem a Rock Színházban, a gyakorlatban tanultam meg a szakmát és fogásait. Aztán 2010-ben jött a fordulat, a klasszikust hagytam, és inkább a könnyű- zenei éneklésre koncentráltam, musicalszínész akartam lenni. Szirtes Tamás igazgató adott is esélyt, a Madách Színházban való kezdéssel eléggé besűrűsödött az életem.

Bálint koncert közben a színpadon Forrás: Strand Fesztivál

Húsz­évesen a Jézus Krisztus Szupersztárral kezdtem, s azóta hét-nyolc darabot mutattam be a társulattal együtt. Eleinte, két éven át mindennap ott voltam, egész napos próbák, este előadás. Nagyon élveztem, de aztán belefáradtam, s rájöttem, jóból is megárt a sok. Nagy mázlim volt, hogy Puskás Péter énekes, színész akkoriban kezdte összeszedni a tagokat a zenekarába, és engem is megkérdezett, volna-e kedvem vokálozni, illetve egy dalt is elénekelhetnék (Rhythm of Joy). Az első koncerten az Akváriumban elkapott az egésznek a hangulata, és csatlakoztam a zenekarhoz, az együtt zenélés, a saját dalok előadása kirángatott a monotonná vált, kötöttebb, más közönségnek szánt színházi világból. Úgy éreztem, mindkettőt tudnám csinálni, hiszen a zene és a színpad közös. Évekig, s most is jól kiegészítik egymást – elevenítette fel Ekanem Bálint Emota, aki 2020-ban, a koronavírus-­járványhelyzet kialakulásával hét hónapot Pápán pihenhetett. Hozzátette, erre szüksége is volt a megelőző megfeszített tempó miatt.

Barátnőjével hazaköltözött, és a karanténidőszakot édesanyjánál töltötték. Középiskolás kora óta nem jutott ennyi ideje a családjára. A konzervatórium abbahagyása után ugyanis elkezdte a Testnevelési Egyetem sportszervező szakát, amelynek befejezése hosszú távú terve. Mindig szerette a sportot, űzni és nézni is, ezért később hivatásszerűen tenne a népszerűsítéséért.

– A megfelelő fizikai erőnlét nemcsak a színpadon, hanem az élet szinte minden területén szükséges. A musical közben táncolni is kell, akrobatika is van néha. Jól be tudtam építeni a szertorna különböző elemeit a színpadi mozgáskultúrámba, és ezt a rendezők értékelték. Míg a színházban és a zenekarban egyaránt egy folyamat részeként vagyok jelen, addig a szólóprojektben én vagyok a mozgatórugó. A több mint tízéves közszereplés után talán már megértem erre a saját vállalkozásra. A karantén mérföldkő volt, mert amellett hogy megerősített abban, hogy mindenképp itthon szeretnék majd letelepedni, elkezdtem zenét szerezni a telefonomra időnként felénekelt hangfájlok alapján. Általában halandzsával szoktam rögzíteni a dallamot. Úgy vélem, a dalszövegírás külön szakma, amihez én annyira nem értek. Aztán természetesen kikértem a volt zenésztársak véleményét, s mivel tetszett nekik, belefogtunk az első saját dalaim elkészítésébe. Jó pár szerzemény született, úgyhogy kilátásban van egy album is – árulta el az énekes, akit A Dal 2022-ben február 19-én, szombaton a Duna Tv-ben láthatunk Hideg szél című dalával, melynek videó­klipje januárban debütált a leg­népszerűbb videómegosztó webhelyen. A dalszöveget Csukárdi Sándor jegyzi, a zene Ekanem Bálint Emota, Puskás Ádám Dániel, Gerendás Dániel, Győry Zoltán, Horváth Szabolcs, Holb Henrik és Miklós Csongor szer­zeménye.

– Szép dal lett, komoly mondanivalóval. A gyorshajtás ellen szólalok fel benne, és megemlékezem az autóbalesetben elhunyt barátaimról. Habár a Covid-időszakban csökkentek a baleseti számok, de örökké aktuális probléma ez. Ha évente akár csak egy halálos baleset történik valakinek a felesleges szabálymegszegése miatt, az is sok, mert megelőzhető azzal, ha betartjuk a sebességhatárt és figyelünk a többi közlekedőre. Kerüljük el a szerencsétlenségeket, hogy mindenki épségben hazaérhessen. A klipet októberben forgattuk a tolnai Szálkán Büki Balázs rendezésében, művészi felfogásban, amit ezúton is köszönök. Első körben eredeti hangszerelésében versenyez a dal, majd remélhetőleg, továbbjutás esetén akusztikus és szimfonikus feldolgozásban is hallható lesz – mondta a Madách Színházban az áprilisban bemutatandó Kazinczy – A tizenötödik című darabra próbáló, márciusban a Nyomorultakban játszó Ekanem Bálint Emota.