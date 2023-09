Ahogy arról már beszámoltunk, a közelmúltban adták át Várpalotán a városi díjakat. A különböző elismerések között volt a Thuri Díj is, amelyet az idén Dergovics Zsuzsanna fogorvos, Őri György tűzoltó alezredes és Bátor Zsuzsanna mérnöktanár, gazdálkodó vehetett át. A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság most Facebook-oldalán közölte, hogy a pétfürdői tűzoltóparancsnok kitüntetése több szempontból is különleges.