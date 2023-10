Halász Rebeka 58 perce

A Sztárban sztár leszek! tapolcai énekese előhozta magából a dögös vadmacskát +videók

Cher: Welcome To The Burlesque című dalát énekelte a Sztárban sztár leszek! vasárnapi show-jában Halász Rebeka, aki bevallotta legutóbbi szereplését követően, hogy felfoghatatlan érzés számára, hogy egyenes ágon jutott tovább, nem gondolta, hogy ennyi embernek tetszik majd a produkciója.

Halász Rebeka a pop istennője, Cher bőrébe bújt vasárnap a TV2 tehetségkutatójában Forrás: TV2

Cher hangját utánozni nagyon nehéz feladat, nagyon el kell mélyítenem a hangomat, hogy úgy tudjak énekelni, ahogy ő. Figyelnem kell arra, hogy végig szerepben maradjak, akkor lesz jó utánzás, ha az öblös hangot teljes mértékben hozni tudom, mozgásban pedig végig kecses maradok – mondta Rebeka még az élő show előtt. A színpadon kicsit félénk volt még mindig, ami a csibészséget illeti, pedig tudta, hogy el kell engednie a cuki vattacukor Rebit és elő kell hoznia magából a dögös vadmacskát. A produkció után a mesterek úgy nyilatkoztak, hogy hallották Cher hangját. Pápai Joci szerint Rebeka most volt eddig a legjobb, most hallott először tőle hangutánzást, de az erotikát kicsit hiányolta. Majka hiányolta, hogy bár hallotta, Chert, de nem látta, viszont szerinte Rebeka a mezőnyben az egyik legjobb csaj, ennek tudatában kell lennie. Tudnia kell, hogy ez működik, tudni kell bánnia a nőiességével, szexibbnek kell lennie, egy ilyen dalt énekelve ömlenie kell az erotikának a színpadról.

Babett ugyancsak megdicsérte a szépségét, amint mondta, a színpadon bátran megmutathatja, amit nem mer máshol. Gabi szerint Rebeka sosem volt ilyen jó a próbákon, mint most, az önbizalmán még sokat kell dolgozni, de már egyre jobban kommunikál a táncosokkal, de nagyobb lépésekben kell fejlődnie. Gabi a szabályok szerint nem pontozhatta Halász Rebeka produkcióját, a másik három coach azonban egyaránt nyolc-nyolc pontot adott a tapolcai lánynak, aki így harmadmagával került holtversenyben a hetedik helyre. Az első körös szavazás eredménye alapján azonban másodmagával volt holtversenyben, de a negyedik helyen. A második körben pedig még kapott annyi szavazatot, hogy a jövő héten újra szurkolhatunk neki. Ezúttal Cee Lo Green amerikai énekes-rappert személyesíti majd meg.



