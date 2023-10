Azt mondja, jó volt találkozni a családdal, ismerősökkel, sétálni a városban. De szerdától már újra próbálnia kellett a közös produkciót és szólót is. Utóbbiban Kelly Rowland egyik pörgős dalát énekli majd, de erről konkrétabbat nem árulhatott el. Az afro-amerikai énekes táncol is a színpadon, így ezúttal több koreográfiát kell megtanulnia, mint a múlt héten.

A vasárnapi élő show megint izgalmas lesz, abban ugyancsak kiesik egy versenyző a mostani tízből. Rebeka a felkészülés során figyelembe veszi a mesterek tanácsait is. Pápai Joci a minap megdicsérte, és bátorította azzal, hogy ha a hangszín tekintetében a tökéletes hasonlóságra törekszik, nem lehet gond. A szintén tapolcai származású Tóth Gabi pedig a legutóbbi produkcióhoz adott tanácsai között kiemelte, hogy öblös hang kell, ugyanakkor vékony fejhang is és ügyeljen arra, hogy a mozgás ne vigye el a showt. Gabi azt is megjegyezte, hogy szereti Rebekában azt, hogy a kritikától nem sértődik meg, hanem azt jobbító szándéknak tekinti és ügyesen él vele, megfogadja a tanácsokat.