A szintén tapolcai mentor, Tóth Gabi mindenkit emlékeztetett arra, hogy korábban Barbival már dolgoztak együtt és a lányaként szerette akkor is, és most szintén.

– Nagyon szeretlek, ismerem a hangod minden rezdülését. Tudom, hogy most beteg volt a torkod, mégis eljöttél és bevállaltad, nagyon hálás vagyok ezért neked, Barbi. Rebeka, te pedig nem tudom mit csináltál, de idegbe raksz. A próbákon azt érzem mindig, hogy baj lesz és aztán csak nézek, mint a vett malac, még engem is meglepsz. A lényeg, hogy fantasztikus voltál, tökéletes volt a hangutánzás és végre nem a félelmet láttam a szemedben, hanem a dögösséget – mondta fellelkesülve Gabi Barbinak.

Majka kilenc pontot adott, Babett tízet Joci pedig 11-et szeretett volna, de sajnos tíznél többel ő sem gyarapíthatta Rebeka pontjait. A tapolcai énekes így ötödikként színpadra lépve holtversenyben harmadik helyre került, várva a minél több nézői voksot. Másodszor Rihanna Lift Me Up című dalát énekelte, megmutatva eddig sosem látott, lírai oldalát. De szó szerint is a magasban, ugyanis a produkció közben megemelkedett vele a színpad. Rebeka a meglehetősen nehéz és gyönyörű dalt előadva maga is csodálatosan szép volt, mindezt a zsűritagok is értékelték. Csak Majka maradt szigorú és nem adta meg a tíz pontos ezúttal sem.

Rebeka vallotta, hogy a mély érzésű dalt nem tudja érzelemmentesen énekelni. Az elmúlt kilenc hétben voltak hullámok az életében, de büszke rá, hogy eddig eljuthatott. A mentora, Gabi rengeteget tanított neki, rávilágított, hogy nagy önbizalomra van szüksége.

Romantikus vagyok, ezt az oldalamat most tudom először megmutatni. Örültem, hogy újra repülhettem egy kis géppel, ami nagy felszabadító. Kikapcsoltam, elengedtem a feszültséget, reméltem, hogy ilyen laza leszek a színpadon is, ahol megmutathatom, hogy milyen érzelmes ember vagyok valójában

– mondta Rebeka.

Tilla szerint nagyon jó hangulatot teremtett Rebeka, Gabi úgy nyilatkozott, hogy felszabadult és megköszönte, hogy része lehet a tehetsége nyiladozásának.

– Ez egy nagyon nehéz dal volt, de tökéletes hangutánzás a részedről, nagyon büszke vagyok rád – mondta. Babett szerint komoly mélypontjai voltak a műsorban Rebekának, aki az utóbbi hetekben kezdte felkapcsolni az extra motorokat, ez nagyon szép produkció volt. Joci ugyanezt mondta, hozzátéve, hogy a tehetséges lány talán most találta meg igazán a hitét. Majka szerint Rebeka minden szerepben megmarad egy kicsit Rebekának és ez nem feltétlenül rossz. Egyedül ő nem adta meg a maximális pontszámot a tapolcai lánynak.

A második forduló után sem változott Rebeka helye, viszont a vasárnapi fordulóban a zsűri tagjai is adhattak egy-egy pontot a versenyzőknek. Rebeka nem kapott pontot, így lecsúszott a harmadik helyről. Innentől a veszélyzónában a nézőkre számíthatott csak. Az ötödik helyen maradt, de a nézők kaptak még két esélyt, hogy sms-eikkel jobb helyzetbe hozzák. Az utolsó előtt másodmagával izgulhatott, Tasi Dáviddal, de végül szoros küzdelemben Rebeka kapott esélyt ötödikként, hogy az elődöntőből a jövő héten a döntőbe juthasson.