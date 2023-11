Friss hír, hogy Gabi is megszólalt a Krausz Gáborral való házasságával, a válással és az új szerlemével kapcsolatban. Mint írta, Gábor egy mélyen zárkózott férfi, akinek a lelkébe mindenemmel próbáltam helyet találni, de nem tudtam... Nagyon szerettem volna megnyitni, de sajnos én kevés voltam ehhez... – írta az énekesnő, hozzátéve többek között, hogy évek óta küzdötte a házasságukért.

Mindketten részesei voltunk, hogy így alakult... Mégis mindent az én „számlámra írtak” de ez nem meglepő, hisz mindig a nőket hibáztatják egy ilyen helyzetben... Ha a férfi szakít, akkor is a nő a hibás valamiért, ez szomorú...

– írta, de azt is elárulta, hogy szakemberek segítségét is kérték, párterápián is jártak, de rá kellett jönniük, hogy hamar és váratlanul jött az életükbe a legnagyobb csodájuk, Hannaróza... Abban hittek, hogy majd miatta megoldják a problémáikat, ezért együtt maradtak.

Gabi azt is leszögezte nyilatkozatában, hogy a házasság előbb ért véget, mint hogy elkezdődött volna a viszonya a Fricsak tagjával.