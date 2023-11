− Gabi azonban mellém állt, ahogy mindig teszi. A kezdetektől fogva számíthatok a támogatására, jól esik minden szava – mondta a versenyző, aki nyolcadmagával szerepel még a műsorban.

Vasárnap mindenki egy-egy meglepetés sztárral lép színpadra, azonban azt ők is csak az utolsó pillanatban tudják meg, hogy kivel. Addig is külön-külön gyakorolnak, hogy a legjobb formájukat hozhassák most vasárnap is a színpadon.